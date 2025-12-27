“Τρένο” η Άστον Βίλα πέρασε από την έδρα της Τσέλσι με ανατροπή και βλέπει κορυφή

Η απίστευτη Άστον Βίλα πέρασε από την έδρα της Τσέλσι με ανατροπή (1-2) και έμεινε στο κυνήγι της πρώτης δυάδας στην Premier League με την ομάδα του Έμερι να βρίσκεται στο -3 από την κορυφή.

Η Άστον Βίλα άντεξε στο πρώτο ημίχρονο στην πίεση των “Μπλε” και με ένα εντυπωσιακό δεύτερο ημίχρονο πήρε μία σπουδαία εκτός έδρας νίκη. . Ο Όλι Γουότκινς το πήρε προσωπικά στο δεύτερο μέρος, σκόραρε δις και έφερε μόνος του το ματς «τούμπα» για την ασταμάτητη Άστον Βίλα.

Με τη νίκη αυτή, η Βίλα έφτασε τις οκτώ διαδοχικές στην Premier League και με 39 βαθμούς είναι ξανά στο -3 από την Άρσεναλ. Από την άλλη, οι Μπλε έχασαν την ευκαιρία να προσπεράσουν την Λίβερπουλ και έμειναν στην 5η θέση με 29 βαθμούς.

Πλέον το βλέμμα όλων στρέφεται στην μεγάλη αναμέτρηση της Τρίτης (30/12), καθώς η Άρσεναλ υποδέχεται την Άστον Βίλα στο «Έμιρεϊτς». .

Τσέλσι (Έντσο Μαρέσκα): Σάντσεθ, Τζέιμς, Μπαντιασίλ, Τσαλόμπα, Κουκουρέγια (69′ Γκουστό), Καϊσέδο, Φερνάντες, Νέτο, Πάλμερ (72′ Εστεβάο), Γκαρνάτσο (70′ Γκίτενς), Ζοάο Πέδρο (69′ Ντέλαπ)

Άστον Βίλα (Ουνάι Έμερι): Μαρτίνες, Κας, Κόνσα, Λίντελοφ, Μάατσεν (83′ Μπογκάρ), Καμαρά (83′ Ντιν), Τίλεμανς, ΜακΓκιν (59′ Ονανά), Μπουεντία (58′ Σάντσο), Ρότζερς, Μάλεν (59′ Γουότκινς)