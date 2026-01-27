Θεωρείτε ότι η Μαρία Καρυστιανού είναι έτοιμη για την πολιτική;
To συγκινητικό μήνυμα του Βιεϊρίνια για την τραγωδία με νεκρούς οπαδούς του ΠΑΟΚ

Η ανάρτηση του με τα «αετόπουλα»

To συγκινητικό μήνυμα του Βιεϊρίνια για την τραγωδία με νεκρούς οπαδούς του ΠΑΟΚ
Το δικό του μήνυμα για την τραγωδία στη Ρουμανία με νεκρούς οπαδούς του ΠΑΟΚ σε τροχαίο δυστύχημα στη Ρουμανία έστειλε ο Αντελινο Βιεϊρίνια.

Ο «θρύλος» του ΠΑΟΚ που μετά την αποχώρηση του από την ενεργό δράση έχει αναλάβει ρόλο ποδοσφαιρικού συμβούλου του Ιβάν Σαββίδη έκανε μια συγκινητική ανάρτηση για την τραγωδία.

Συγκεκριμένα, ανέβασε ένα ασπρόμαυρο κερί, το οποίο συνοδεύει από αετούς που πετούν, θέλοντας να δείξει τη θλίψη του για όσα συνέβησαν.

Δείτε την ανάρτηση

