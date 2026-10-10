Θύρα 7 κατά ΚΑΕ Ολυμπιακός για τη SUNEL Arena: «Κανείς δεν μπορεί να κόψει το γήπεδο σε κανέναν»

Δημόσια διαφοροποίηση από την ΚΑΕ Ολυμπιακός εκφράζει η Θύρα 7, με αφορμή την ανακοίνωση της «ερυθρόλευκης» διοίκησης για τις φθορές που προκλήθηκαν στη SUNEL Arena και τα υβριστικά συνθήματα που γράφτηκαν στους χώρους του γηπέδου.

Οι οργανωμένοι οπαδοί του Ολυμπιακού καταδικάζουν απερίφραστα τόσο τις ζημιές όσο και το σύνθημα που προσβάλλει τη μνήμη νεκρών οπαδών, ωστόσο εκφράζουν την έντονη αντίθεσή τους στην πρόθεση της ΚΑΕ να προχωρήσει σε ενέργειες αποκλεισμού των υπευθύνων από το γήπεδο.

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Η παρέμβαση της Θύρας 7 έρχεται λίγες ώρες μετά την ανακοίνωση της ΚΑΕ Ολυμπιακός για τις ζημιές στη SUNEL Arena, στην οποία η διοίκηση δεσμεύτηκε για την αποκατάσταση των φθορών και τον εντοπισμό όσων ευθύνονται.

«Καταδικάζουμε απερίφραστα το σύνθημα που υβρίζει νεκρούς»

Στην ανακοίνωσή της, η Θύρα 7 ξεκαθαρίζει ότι δεν αποδέχεται τις φθορές στις εγκαταστάσεις της SUNEL Arena ούτε συνθήματα που προσβάλλουν τη μνήμη νεκρών οπαδών.

«ΚΑΤΑΔΙΚΑΖΟΥΜΕ τις όποιες φθορές στην SUNEL ARENA! ΚΑΤΑΔΙΚΑΖΟΥΜΕ απερίφραστα, το σύνθημα που υβρίζει νεκρούς. Οι νεκροί ΔΕΝ έχουν χρώμα», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Οι οργανωμένοι υπογραμμίζουν ότι έχουν τιμήσει και θα συνεχίσουν να τιμούν τη μνήμη νεκρών οπαδών ανεξαρτήτως ομάδας, επικαλούμενοι και τη δική τους εμπειρία από την τραγωδία της Θύρας 7.

«Σεβόμαστε απόλυτα τον πόνο κάθε αντιπάλου, γιατί τον έχουμε ΒΙΩΣΕΙ και αυτό είναι ΑΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΤΟ!», τονίζουν.

«Διαφωνούμε κάθετα με την ΚΑΕ Ολυμπιακός – Υποκαθιστά τις αρχές»

Παρά την καταδίκη των περιστατικών, η Θύρα 7 στρέφει τα πυρά της προς τη διοίκηση της ΚΑΕ Ολυμπιακός.

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Αφορμή αποτελεί το σημείο της ανακοίνωσης στο οποίο η ΚΑΕ προαναγγέλλει ενέργειες για τον εντοπισμό των υπευθύνων, ώστε να μην τους επιτραπεί ξανά η παρουσία στο γήπεδο.

«Όμως ΔΙΑΦΩΝΟΥΜΕ κάθετα, με την ανακοίνωση της ΚΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ, στο σημείο που υποκαθιστά τις αρχές», αναφέρουν οι οργανωμένοι οπαδοί.

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Μάλιστα, αφήνουν αιχμές για τον τρόπο με τον οποίο άλλες διοικήσεις έχουν αντιμετωπίσει ανάλογες καταστάσεις.

«Αυτές οι πράξεις είναι συνήθειες άλλων διοικήσεων, άλλων ομάδων! Όπως έκανε προγενέστερη διοίκηση της ποδοσφαιρικής ΑΕΚ. Λόγω γηπέδου ΜΑΛΛΟΝ ΜΠΕΡΔΕΥΤΗΚΑΝ…», σημειώνουν.

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Η ανακοίνωση ολοκληρώνεται με μια κατηγορηματική τοποθέτηση:

«Υ.Γ. ΚΑΝΕΙΣ δεν μπορεί να κόψει το γήπεδο σε ΚΑΝΕΝΑΝ».

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Τι είχε ανακοινώσει η ΚΑΕ Ολυμπιακός για τις ζημιές

Υπενθυμίζεται ότι η ένταση προκλήθηκε μετά την αναμέτρηση του Ολυμπιακού με την Αναντολού Εφές στη SUNEL Arena, την οποία οι «ερυθρόλευκοι» κέρδισαν με 89-66 για τη EuroLeague.

Μετά το παιχνίδι διαπιστώθηκαν φθορές και συνθήματα γραμμένα με σπρέι σε κοινόχρηστους χώρους του γηπέδου, προκαλώντας την αντίδραση της ΚΑΕ ΑΕΚ.

Η ΚΑΕ Ολυμπιακός καταδίκασε τα περιστατικά, χαρακτηρίζοντας τους υπευθύνους «λίγους ανεγκέφαλους» που αμαύρωσαν τη γιορτινή ατμόσφαιρα.

Παράλληλα, ανακοίνωσε ότι θα αναλάβει το κόστος αποκατάστασης των ζημιών και θα προχωρήσει στις απαραίτητες ενέργειες για τον εντοπισμό των υπευθύνων.

Αυτό ακριβώς το τελευταίο σκέλος της ανακοίνωσης προκάλεσε τη δημόσια αντίδραση της Θύρας 7, η οποία υποστηρίζει ότι η επιβολή κυρώσεων δεν πρέπει να αποτελεί αρμοδιότητα της διοίκησης.

Ολόκληρη η ανακοίνωση της Θύρας 7

«ΚΑΤΑΔΙΚΑΖΟΥΜΕ τις όποιες φθορές στην SUNEL ARENA!

ΚΑΤΑΔΙΚΑΖΟΥΜΕ απερίφραστα, το σύνθημα που υβρίζει νεκρούς.

Οι νεκροί ΔΕΝ έχουν χρώμα.

Η ΘΥΡΑ 7 έχει ΤΙΜΗΣΕΙ και θα συνεχίσει να ΤΙΜΑ πάντα με ΠΡΑΞΕΙΣ τους νεκρούς οπαδούς κάθε ομάδας!

Σεβόμαστε απόλυτα τον πόνο κάθε αντιπάλου, γιατί τον έχουμε ΒΙΩΣΕΙ και αυτό είναι ΑΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΤΟ!

Όμως ΔΙΑΦΩΝΟΥΜΕ κάθετα, με την ανακοίνωση της ΚΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ,στο σημείο που υποκαθιστά τις αρχές.

Αυτές οι πράξεις είναι συνήθειες άλλων διοικήσεων,άλλων ομάδων!

Όπως έκανε προγενέστερη διοίκηση της ποδοσφαιρικής ΑΕΚ.

Λόγω γηπέδου ΜΑΛΛΟΝ ΜΠΕΡΔΕΥΤΗΚΑΝ…

Υ.Γ ΚΑΝΕΙΣ δεν μπορεί να κόψει το γήπεδο σε ΚΑΝΕΝΑΝ».