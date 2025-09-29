Θετικός στον κορωνοϊό ο Γιάννης Αντετοκούνμπο – Απών από τη Media Day των Μπακς

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο διαγνώστηκε θετικός στον κορωνοϊό και δεν θα δώσει το «παρών» στη Media Day των Μιλγουόκι Μπακς.

Ο Έλληνας σούπερ σταρ, που πρόσφατα κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο με την Εθνική στο EuroBasket, παραμένει στην Ελλάδα καθώς δεν έχει καταφέρει ακόμη να ταξιδέψει στις ΗΠΑ.

Όπως ανέφερε ο GM των Μπακς, Τζον Χορστ, ο Αντετοκούνμπο θα απουσιάσει από την παρουσίαση της ομάδας, ωστόσο εξετάζεται το ενδεχόμενο να μιλήσει στους δημοσιογράφους διαδικτυακά μέσω Zoom.