Θετικός στον κορωνοϊό ο Γιάννης Αντετοκούνμπο – Απών από τη Media Day των Μπακς
Παραμένει στην Ελλάδα
Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο διαγνώστηκε θετικός στον κορωνοϊό και δεν θα δώσει το «παρών» στη Media Day των Μιλγουόκι Μπακς.
Ο Έλληνας σούπερ σταρ, που πρόσφατα κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο με την Εθνική στο EuroBasket, παραμένει στην Ελλάδα καθώς δεν έχει καταφέρει ακόμη να ταξιδέψει στις ΗΠΑ.
Όπως ανέφερε ο GM των Μπακς, Τζον Χορστ, ο Αντετοκούνμπο θα απουσιάσει από την παρουσίαση της ομάδας, ωστόσο εξετάζεται το ενδεχόμενο να μιλήσει στους δημοσιογράφους διαδικτυακά μέσω Zoom.
Giannis Antetokounmpo will not be present at Bucks Media Day after testing positive for COVID, per GM Jon Horst. pic.twitter.com/MRFN5Ffxy0— ClutchPoints (@ClutchPoints) September 29, 2025
