Θανάσης Αντετοκούνμπο: Οι Μπακς ανακοίνωσαν την επιστροφή του

Υπέγραψε μονοετές συμβόλαιο

(ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΑΡΕΚΛΑ / EUROKINISSI)
DEBATER NEWSROOM

Την επιστροφή του Θανάση Αντετοκούνμπο στο Μιλγούοκι ανακοίνωσαν το βράδυ της Κυριακής (31/8) τα “Ελάφια” σηματοδοτώντας εξέλιξη που μπορεί να σημαίνει πολλά και για το μέλλον του Γιάννη Αντετοκούνμπο με τoυς Μπακς.

Το deal με τα “ελάφια” έκλεισε για μονοετές συμβόλαιο με απολαβές στα 2.9 εκατ. δολάρια, στην έκτη σεζόν της καριέρας του στους Μπακς.

Στην τελευταία σεζόν (2023/24) που αγωνίστηκε, είχε 0.9 πόντους, 0.4 ριμπάουντ και 0.5 ασίστ κατά μέσο όρο ανά 4.6 λεπτά σε 34 παιχνίδια με τους Μιλγουόκι Μπακς στο NBA.

