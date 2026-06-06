«Μικροί μεγάλοι τον πλανήτη σώστε» – Το συγκινητικό μήνυμα από τα παιδιά του 5ου Νηπιαγωγείου Μοσχάτου για το περιβάλλον (Φωτογραφίες)

Το δικό τους συγκινητικό μήνυμα για το περιβάλλον έστειλαν τα παιδιά του 5ου Νηπιαγωγείου Μοσχάτου το απόγευμα της Παρασκευής 6/6.

Συγκεκριμένα, κατά την διάρκεια της παράστασης στο Πολιτιστικό Κέντρο «Θεόδωρος Αγγελόπουλος» τα παιδιά βροντοφώναξαν «να σωθεί ο πλανήτης» δίνοντας μια υπόσχεση με τους γονείς και τις οικογένειες του που βρέθηκαν στην αίθουσα.

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«Μια πολύ όμορφη και συγκινητική παράσταση παρουσίασαν οι μαθητές και οι μαθήτριες του 5ου Νηπιαγωγείου Μοσχάτου, με τίτλο «Μικροί μεγάλοι τον πλανήτη σώστε», στο Πολιτιστικό Κέντρο «Θεόδωρος Αγγελόπουλος».

Τα παιδιά, με τη χαρά, την αθωότητα και τη φαντασία τους, μας έστειλαν ένα δυνατό μήνυμα για την προστασία του περιβάλλοντος και την ευθύνη που έχουμε όλοι απέναντι στον πλανήτη μας.

Θερμά συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά των τριών τμημάτων, στη Διευθύντρια κα Σοφία Παπαθεοδώρου, στους εκπαιδευτικούς, στον Σύλλογο Γονέων και σε όλους τους γονείς που στηρίζουν με αγάπη και εμπιστοσύνη το σχολείο.

Τα παιδιά μας δείχνουν τον δρόμο. Και εμείς οφείλουμε να τον ακολουθήσουμε» ανέφερε ο Δήμαρχος Μοσχάτου-Ταύρου Ανδρέας Ευθυμίου