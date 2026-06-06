Κρήτη: 27χρονος υπέστη ηλεκτροπληξία σε ξενοδοχειακή μονάδα

Συναγερμός σήμανε στις Αρχές το μεσημέρι του Σαββάτου 6/6 όταν ένας 27χρονος υπέστη ηλεκτροπληξία σε ξενοδοχειακή μονάδα της Χερσονήσου στην Κρήτη.

Σύμφωνα με το ekriti ο 27χρονος υπέστη ηλεκτροπληξία κάτω από συνθήκες που μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές. Για το περιστατικό κινητοποιήθηκε ιδιωτικό ασθενοφόρο, το οποίο παρέλαβε τον τραυματία και ξεκίνησε τη μεταφορά του προς το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου.

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Κατά τη διάρκεια της διακομιδής και ενώ το ασθενοφόρο βρισκόταν καθ’ οδόν, ενημερώθηκε το ΕΚΑΒ για τη σοβαρότητα της κατάστασης του 27χρονου. Άμεσα ενημερώθηκε γιατρός του ΕΚΑΒ, ο οποίος συνάντησε το ιδιωτικό ασθενοφόρο στην περιοχή της Νέας Αλικαρνασσού και ανέλαβε τη συνοδεία του ασθενούς μέχρι το νοσοκομείο.

Ο 27χρονος έφτασε στο ΠΑΓΝΗ λίγο μετά τις 2 το μεσημέρι όπου παραδόθηκε στους γιατρούς για την παροχή εξειδικευμένης ιατρικής φροντίδας.