Zαν Μοντέρο: Προανήγγειλε τη μεταγραφή του στον Ολυμπιακό – Το μήνυμα στους φίλους της Βαλένθια

Ο Ζαν Μοντέρο είναι έτοιμος να φορέσει τη φανέλα του Ολυμπιακού και αποχαιρέτησε τους φίλους της Βαλένθια στη φιέστα για την κατάκτηση του πρωταθλήματος Ισπανίας.

«Παρόλο που οι δρόμοι μας χωρίζουν, πάντα θα κουβαλάω τη Βαλένθια στην καρδιά μου» ανέφερε στη φιέστα που έγινε στην Riog Arena ο 23χρονος γκαρντ.

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🧡🗣️ Las palabras de despedida de Jean Montero de @valenciabasket



Lo hace con una Supercopa y una Liga Endesa bajo el brazo 🏆🏆 pic.twitter.com/HEpuqdtr69— Gigantes del Basket (@GIGANTESbasket) June 25, 2026

Ο Μοντέρο μέτρησε στην ισπανική λίγκα 23.8 πόντους, 5.5 ασίστ, 4.5 ριμπάουντ, με την αξιολόγησή του να φτάνει στο 30.3.