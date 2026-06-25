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ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Zαν Μοντέρο: Προανήγγειλε τη μεταγραφή του στον Ολυμπιακό – Το μήνυμα στους φίλους της Βαλένθια

Τι ανέφερε ο νεαρός άσος

Zαν Μοντέρο: Προανήγγειλε τη μεταγραφή του στον Ολυμπιακό – Το μήνυμα στους φίλους της Βαλένθια
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΙΡΝΤΑΧΑΣ / EUROKINISSI
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Ο Ζαν Μοντέρο είναι έτοιμος να φορέσει τη φανέλα του Ολυμπιακού και αποχαιρέτησε τους φίλους της Βαλένθια στη φιέστα για την κατάκτηση του πρωταθλήματος Ισπανίας.

«Παρόλο που οι δρόμοι μας χωρίζουν, πάντα θα κουβαλάω τη Βαλένθια στην καρδιά μου» ανέφερε στη φιέστα που έγινε στην Riog Arena ο 23χρονος γκαρντ.

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Ο Μοντέρο μέτρησε στην ισπανική λίγκα 23.8 πόντους, 5.5 ασίστ, 4.5 ριμπάουντ, με την αξιολόγησή του να φτάνει στο 30.3.

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