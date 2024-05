Τον διαιτητή και τους βοηθούς του για τον τελικό του Conference League ανάμεσα στον Ολυμπιακό και την Φιορεντίνα στη Νέα Φιλαδέλφεια στις 29 Μαΐου ανακοίνωσε η UEFA το απόγευμα της Δευτέρας 13/5.

Συγκεκριμένα όπως ανέφερε η UEFA διαιτητής της αναμέτρησης θα είναι ο Πορτογάλος Αρτούρ Σοάρες Ντίας.

Αναλυτικά:

Referee: Artur Soares Dias (Portugal)

Assistants: Paulo Soares and Pedro Ribeiro (both Portugal)

4th Official: Glenn Nyberg (Sweden)

Reserve AR: Mahbod Beigi (Sweden)

VAR: Tiago Martins (Portugal)

Assistant VAR: Christian Dingert (Germany)

VAR Support: Marco Fritz (Germany)

