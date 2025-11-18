Συναγερμός στους Μπακς: Τραυματίστηκε ο Αντετοκούνμπο στον αγώνα με τους Καβαλίερς – Αποχώρησε με πόνο στους προσαγωγούς (βίντεο)

Αγωνία επικρατεί στο στρατόπεδο των Μιλγουόκι Μπακς, καθώς ο Γιάννης Αντετοκούνμπο αποχώρησε τραυματίας από τον αγώνα με τους Κλίβελαντ Καβαλίερς, λίγο πριν την λήξη του ημιχρόνου.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ομάδας του Μιλγουόκι, ο “Greek Freak” υπέστη διάταση στη βουβωνική χώρα, με το διάστημα της απουσίας του να μην είναι ακόμη γνωστό, ενώ αναμένεται να υποβληθεί και σε μαγνητική.

FULL MOMENT: Giannis Antetokounmpo goes straight to locker room after groin injury pic.twitter.com/AKXS6kKdBv— NBAbzy (@nbabzyy) November 18, 2025

Ο Έλληνας σούπερ σταρ πόνεσε στους προσαγωγούς σε μία προσπάθειά του να φτάσει στο καλάθι των γηπεδούχων, με αποτέλεσμα να φύγει αμέσως για τα αποδυτήρια λίγο πριν από το ημίχρονο και δεν επέστρεψε στην αναμέτρηση.

Μέχρι τότε είχε 14 πόντους (6/10 δίποντα, 2/3 βολές), 5 ριμπάουντ, 4 ασίστ και ένα κλέψιμο σε 13 λεπτά συμμετοχής.

Ο προπονητής των “ελαφιών”, Ντοκ Ρίβερς ανέφερε πάντως μετά το παιχνίδι, ότι η κατάστασή του δεν φαινόταν καλή, εξηγώντας ότι είχε από νωρίς ενοχλήσεις στον προσαγωγό. “Δεν θα ξέρουμε τίποτα μέχρι αύριο. Δεν φαινόταν και πολύ καλά”.