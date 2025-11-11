NBA: Απόδραση από το Ντάλας με σούπερ Αντετοκούνμπο – Ασταμάτητοι οι Ντόνσιτς και Γουενμπανιάμα
Νίκες at the buzzer για Μάτζικ και Χιτ
Οι Μιλγούοκι Μπακς απέδρασαν από το Ντάλας τα ξημερώματα της Τρίτης με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να είναι πάλι ασταμάτητος. Έτσι οι πρωταθλητές NBA για το 2021 πήγε στο 7-4, ρίχνοντας στο 3-8 τους ηττημένους που έπαιξαν ξανά χωρίς Ίρβινγκ και Ντέιβις που είναι τραυματίες.
Ο Ρόλινς έκανε το 113-114 στα 18 δευτερόλεπτα, ενώ ο Γουάσινγκτον έκανε λάθος στην επαναφορά, με το Ντάλας να είχε την ευκαιρία να πάρει προβάδισμα. Ο Κούζμα πήρε τη μπάλα και έγραψε το 113-116. Οι Μπακς φάνηκαν ψύχραιμοι στα τελευταία δευτερόλεπτα και έφυγαν με μία πολύτιμη εκτός έδρας νίκη μετά την ήττα από τους Ρόκετς την Κυριακή το βράδυ.
Ο Γιάννης για άλλη μια φορά οδήγησε την ομάδα του στη νίκη. Τελείωσε με 30 πόντους (15 στη 4η περίοδο), 8 ριμπάουντ, 6 ασίστ, 3 τάπες, 1 κλέψιμο και 11/18 σουτ. Μεγάλο ματς και ο Κούζμα με 26 πόντους, ενώ στους 14 πόντους με 7 ριμπάουντ σταμάτησε ο Τέρνερ.
Ο Βίκτορ Γουενμπανιάμα έκανε για μια ακόμα φορά ένα “συγκλονιστικό “εξωγήινο” ματς σε άμυνα και επίθεση και οι Σαν Αντόνιο Σπερς πέρασαν από την έδρα των Σικάγο Μπουλς με 121-117. Ο Wemby είχε 38 πόντους (τους 18 στην τελευταία περίοδο), 12 ριμπάουντ, 5 ασίστ και 5 τάπες.
Την ίδια στιγμή, οι Λέικερς, πανηγύρισαν την έκτη τους νίκη στα επτά τελευταία ματς, περνώντας με 121-111 από την έδρα των Σάρλοτ Χόρνετς.
Ο Λούκα Ντόντσιτς ήταν για ένα ακόμα ματς συγκλονιστικός, είχε 38 πόντους, 7 ασίστ και 6 ριμπάουντ. Όστιν Ριβς και Ρούι Χατσιμούρα πρόσθεσαν 24 και 21 πόντους αντίστοιχα. Νίκες στη… λήξη είχαμε σε δυο άλλα ματς του NBA. Με alley oop κάρφωμα του Άντριου Γουίγκινς σε “νεκρό” χρόνο, οι Χιτ πήραν τη νίκη με 140-138 απέναντι στους Καβαλίερς στην παράταση.
Στο buzzer της λήξης επικράτησαν οι Μάτζικ 115-112 επί των Μπλέιζερς, με τρίποντο του Ντέσμοντ Μπέιν στην εκπνοή.
Τα αποτελέσματα στο ΝΒΑ:
Χόρνετς – Λέικερς 111-121
Πίστονς – Γουίζαρντς 137-135 (πρτ.)
Μάτζικ – Μπλέιζερς 115-112
Χιτ – Καβαλίερς 140-138 (πρτ.)
Μπουλς – Σπερς 117-121
Σανς – Πέλικανς 121-98
Τζαζ – Τίμπεργουλβς 113-120
