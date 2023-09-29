Super League: Αναβλήθηκε το ματς Βόλος – Πανσερραϊκός
Αναλυτικά η ανακοίνωση
Η νέα κακοκαιρία στη Μαγνησία οδήγησε στην αναβολή του αγώνα Βόλος – Πανσερραϊκός για την 7η αγωνιστική της Super League, όπως έκανε γνωστό σήμερα η διοργανώτρια αρχή του πρωταθλήματος.
Αναλυτικά η ανακοίνωση:
“Ανακοινώνεται ότι, λόγω των επιπτώσεων της κακοκαιρίας Elias στην περιοχή της Μαγνησίας και ιδιαίτερα στην πόλη του Βόλου, ο αγώνας Βόλος ΝΠΣ – Πανσερραϊκός, στο πλαίσιο της 7ης αγωνιστικής του Πρωταθλήματος Stoiximan Super League, αναβάλλεται και θα οριστεί εκ νέου από τη Διοργανώτρια”.
Το συμβατικό αντιγριπικό εμβόλιο θα είναι διαθέσιμο χωρίς συνταγή από τις αρχές Νοεμβρίου
Pretty woman – Η ιστορία πίσω από το φόρεμα της Τζούλια Ρόμπερτς
Ακολούθησε το debater.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις