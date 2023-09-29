Super League: Αναβλήθηκε το ματς Βόλος – Πανσερραϊκός

Η νέα κακοκαιρία στη Μαγνησία οδήγησε στην αναβολή του αγώνα Βόλος – Πανσερραϊκός για την 7η αγωνιστική της Super League, όπως έκανε γνωστό σήμερα η διοργανώτρια αρχή του πρωταθλήματος.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

“Ανακοινώνεται ότι, λόγω των επιπτώσεων της κακοκαιρίας Elias στην περιοχή της Μαγνησίας και ιδιαίτερα στην πόλη του Βόλου, ο αγώνας Βόλος ΝΠΣ – Πανσερραϊκός, στο πλαίσιο της 7ης αγωνιστικής του Πρωταθλήματος Stoiximan Super League, αναβάλλεται και θα οριστεί εκ νέου από τη Διοργανώτρια”.

Ειδήσεις σήμερα:

Το συμβατικό αντιγριπικό εμβόλιο θα είναι διαθέσιμο χωρίς συνταγή από τις αρχές Νοεμβρίου

Pretty woman – Η ιστορία πίσω από το φόρεμα της Τζούλια Ρόμπερτς