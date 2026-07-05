Ωραιόκαστρο: Ελεύθερος ο 76χρονος που συνελήφθη για την φωτιά – Διατάχθηκε προκαταρκτική έρευνα

Ελεύθερος αφέθηκε ο 76χρονος, που συνελήφθη για την φωτιά στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης, μέχρι να ολοκληρωθεί η προκαταρκτική εξέταση που διέταξε ο εισαγγελέας. Διερευνάται ποια είναι η έκταση των ζημιών που προκλήθηκαν από τη φωτιά, αν υπάρχουν κοινωφελείς εγκαταστάσεις και αν προκύπτουν ευθύνες τρίτων.

Αναμένονται και οι αιματολογικές εξετάσεις για αλκοόλ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σύμφωνα με πληροφορίες, η φωτιά προκλήθηκε όταν ο 76χρονος επέστρεφε με το αυτοκίνητό του ενώ είχε καταναλώσει νωρίτερα αλκοόλ. Κάποια στιγμή, το αυτοκίνητο φαίνεται πως «κόλλησε» στην άκρη του δρόμου και στην προσπάθειά του να το ξεκολλήσει από το πρανές προκλήθηκαν σπινθήρες με αποτέλεσμα να ξεσπάσει φωτιά η οποία εξαπλώθηκε γρήγορα λόγω των δυνατών ανέμων που έπνεαν στην περιοχή. Κατά τη διερεύνηση της υπόθεσης, οι Αρχές διαπίστωσαν επίσης ότι είχε εμφανείς ενδείξεις μέθης.

Ο 76χρονος είχε συλληφθεί στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας ως υπαίτιος πρόκλησης πυρκαγιάς από αμέλεια.