Στον Ατρόμητο ο Μαρκετζάνι

Την απόκτηση του Ιταλού γκολκίπερ Γκαμπριέλε Μαρκετζάνι ανακοίνωσε την Τρίτη ο Ατρόμητος, με τον 27χρονο τερματοφύλακα να υπογράφει συμβόλαιο ενός έτους με τους Περιστεριώτες.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Ατρομήτου:

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

“Η ΠΑΕ Ατρόμητος ανακοινώνει την απόκτηση του Γκαμπριέλε Μαρκετζάνι με ελεύθερη μεταγραφή, υπογράφοντας συμβόλαιο διάρκειας ενός έτους.

O Ιταλός, Γκαμπριέλε Μαρκετζάνι (3/6/1996), αγωνίζεται ως τερματοφύλακας και πραγματοποίησε τα πρώτα του ποδοσφαιρικά βήματα από τις Ακαδημίες της Ρόμα και το 2016, στα 20 του χρόνια, έκανε το ντεμπούτο του ως επαγγελματίας με τη φανέλα της ΣΠΑΛ στη Serie B.

Το 2018 μεταγράφηκε στην Γκούμπιο με την οποία πραγματοποίησε σε μία σεζόν (2018/19) 39 εμφανίσεις, συνεχίζοντας έκτοτε την καριέρα του στη Νοβάρα, της οποίας αποτέλεσε εκ νέου βασικό γκολκίπερ πραγματοποιώντας 24 συμμετοχές μέχρι τον Ιανουάριο του 2020. Χάρη στην απόδοσή του συνέχισε την καριέρα του στην Άσκολι με τη μορφή δανεισμού.

Από το 2021 έως και το τέλος της σεζόν 2022/23 αγωνιζόταν στην Τρέντο με την οποία πραγματοποίησε συνολικά 52 συμμετοχές».

Λίγο μετά την τυπική ολοκλήρωση της συμφωνίας, ο Γκαμπριέλε Μαρκετζάνι, που πήρε τη φανέλα με τον αριθμό «1», τόνισε στο atromitosfc.gr: «Είμαι πολύ – πολύ χαρούμενος, πολύ περήφανος που βρίσκομαι σε μια ιστορική ομάδα της Ελλάδας όπως ο Ατρόμητος. Είναι κάτι πολύ σημαντικό για μένα που μου παρουσιάστηκε μια τέτοια ευκαιρία όπως αυτή για να έρθω στο ελληνικό πρωτάθλημα.

Θέλω να ευχαριστήσω για την εμπιστοσύνη τη διοίκηση, τον Τεχνικό Διευθυντή, τον προπονητή, Κρις Κόλμαν και τον προπονητή τερματοφυλάκων, Μάρκο Γκαρόφαλο. Πλέον, προσωπικός μου στόχος είναι να τους δικαιώσω και να κάνουμε όλοι μαζί το καλύτερο δυνατό για τον Ατρόμητο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Είναι η πρώτη φορά που θα αγωνιστώ εκτός Ιταλίας και πραγματικά είμαι ενθουσιασμένος που θα βρεθώ στην Ελλάδα, αφού τη γνωρίζω πολύ καλά ως χώρα, αφού την έχω επισκεφθεί πολλές φορές και έχω συγγενείς που είναι Έλληνες.

Πρόλαβα να δω τις εγκαταστάσεις εδώ στο Μαζαράκη και πραγματικά είναι πολύ σημαντικό για έναν παίκτη να δουλεύει σε ένα τέτοιο περιβάλλον και σε μια ομάδα που του δίνει την ευκαιρία να σκέφτεται μόνο το ποδόσφαιρο και την ατομική βελτίωσή του.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Πριν συμφωνήσω με τον Ατρόμητο, προσωπικά έκανα την έρευνά μου και είδα ότι είναι μια ιστορική χρονιά για την ομάδα μας, αφού συμπλήρωσε 100 χρόνια ζωής και για αυτόν τον λόγο εύχομαι να έχουμε μια πολύ δυνατή σεζόν για τους φιλάθλους μας, τους οποίους τους περιμένουμε στο γήπεδο”.

Ειδήσεις σήμερα:

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Πύρινος εφιάλτης στην Ρόδο: Πλησιάζουν στο Βατί οι φλόγες – Δραματική η κατάσταση στην Κέρκυρα – Εκκενώνεται το χωριό Λούτσες

Ρόδος: Η στιγμή που η φωτιά πλησιάζει το συνεργείο της ΕΡΤ – Βίντεο που κόβει την ανάσα