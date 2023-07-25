Πύρινος εφιάλτης στην Ρόδο: Πλησιάζουν στο Βατί οι φλόγες – Δραματική η κατάσταση στην Κέρκυρα – Εκκενώνεται το χωριό Λούτσες

Ο πύρινος εφιάλτης σε Ρόδο και Κέρκυρα δεν έχει τέλος.

Στην Ρόδο, η φωτιά έχει αναζωπυρωθεί και οι τεράστιες φλόγες πλησιάζουν το χωριό Βατί. Σύμφωνα με πληροφορίες, η φωτιά απέχει πλέον μόνο 1,5 χιλιόμετρο από τον οικισμό με τις δυνάμεις της Πυροσβεστικής να δίνουν αγώνα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ωστόσο το χειρότερο σενάριο δεν αποφεύχθηκε και η φωτιά πέρασε τον δρόμο από Βατί προς Γεννάδι.

Οι φωτογραφίες του DEBATER από το μέτωπο της φωτιάς μιλούν από μόνες τους.

Επίσης, ισχυρές αναζωπυρώσεις καταγράφονται και στο δεύτερο μέτωπο προς το χωριό Γεννάδι, γεγονός που επίσης έχει κινητοποιήσει ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής από αέρος και εδάφους.

Το τρίτο μέτωπο προς Μαλώνα – Μάσσαρι επίσης προβληματίζει και θεωρείται επικίνδυνο και για το λόγο αυτό, ζητήθηκαν πριν από λίγο έκτακτες ενισχύσεις.

Φωτιά στην Κέρκυρα

Δραματική η κατάσταση και στην Κέρκυρα όπου η φωτιά πλησιάζει απειλητικά το χωριό Λούτσες.

Σύμφωνα με πληροφορίες, λίγο πριν από τις 11:30 δόθηκε εντολή εκκένωσης του χωριού με μήνυμα που εστάλη μέσω του 112.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο καπνός έχει καλύψει τα πάντα και στο σημείο πνέουν δυνατοί άνεμοι.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ειδήσεις σήμερα:

Ρόδος: Η στιγμή που η φωτιά πλησιάζει το συνεργείο της ΕΡΤ – Βίντεο που κόβει την ανάσα

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Φλέγεται για 8η μέρα η Ρόδος – Μεγάλη αναζωπύρωση της φωτιάς ανάμεσα σε Γεννάδι – Βατί (pics&vid)