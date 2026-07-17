Έκλεισε τον Φαν Ντρόνγκελεν ο Παναθηναϊκός – Αναμένεται άμεσα στην Ελλάδα ο Ολλανδός στόπερ

Μια ανάσα από τη μεταγραφή του Ρικ Φαν Ντρόνγκελεν φαίνεται να βρίσκεται ο Παναθηναϊκός βάζοντας τέλος σε ένα «σίριαλ».

Μετά τον σοβαρό τραυματισμό του Ίνγκι Ίνγκασον στο φιλικό παιχνίδι με την Ραπίντ Βιέννης, οι διαπραγματεύσεις με την Σαμσουνσπόρ έτρεξαν, με αποτέλεσμα οι δυο πλευρές να φτάσουν τελικά σε συμφωνία.

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Ο ισχυρός άνδρας του Παναθηναϊκού Γιάννης Αλαφούζος μετά τις εισηγήσεις από τα μέλη του τμήματος έδωσε το «πράσινο φως» για να γίνει η υπέρβαση και ο Ολλανδός στόπερ να αποκτηθεί από τους «πράσινους», με το συμβόλαιο του να έχει διάρκεια τεσσάρων ετών.

Το πόσο που αναμένεται να κλείσει τη μεταγραφή του Ρικ Φαν Ντρόνγκελεν είναι περίπου στα 5-6 εκατ. ευρώ, με τον Ολλανδό στόπερ να ακολουθεί κανονικά το πρόγραμμα προετοιμασίας του τουρκικού συλλόγου, γεγονός που του επιτρέπει να τεθεί άμεσα στη διάθεση της τεχνικής ηγεσίας, έχοντας ήδη τον απαιτούμενο αγωνιστικό ρυθμό.