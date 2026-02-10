Στεφ Κάρι: Έκτος All Star Game ο Αμερικάνος γκαρντ

Μετά τους Γιάννη Αντετοκούνμπο και Σέι Γκίλτζιους–Αλεξάντερ, εκτός All Star Game θα είναι και ο Στεφ Κάρι που ταλαιπωρείται από σύνδρομο επιγονατιδομηριαίου πόνου.

Ο Αμερικανός σούπερσταρ δεν θα είναι παρών στο All Star Game της Κυριακής 15/02 στο Λος Άντζελες, παρά την μακροχρόνια συμμετοχή του και τις 2 φόρες που αναδείχθηκε MVP. Ο ίδιος έχει χάσει 14 αγώνες την εφετινή σεζόν, όπως ενημέρωσε και ο προπονητής του στους Γουόριορς, Στιβ Κερ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η τελευταία του συμμετοχή ήταν στις 30/1, όταν αποχώρησε τραυματίας από το εντός έδρας παιχνίδι με τους Ντιτρόιτ Πίστονς.