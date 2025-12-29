NBA All Star Game: Δεύτερος πίσω από τον Ντόντσιτς στην ψηφοφορία ο Γιάννης Αντετοκούνμπο

Ο απόλυτος σταρ του Μιλγουόκι, Γιάννης Αντετοκούνμπο και ο φοβερός και τρομερός γκαρντ των ΛΑ Λέικερς, Λούκα Ντόντσιτς, ηγούνται στην πρώτη καταμέτρηση ψήφων των φιλάθλων ενόψει του All-Star Game στο NBA.

Όπως δόθηκε στη δημοσιότητα τη Δευτέρα (29/12), ο Σλοβένος διεθνής, Λούκα Ντόντσιτς, προηγείται όλων των παικτών με 1.249,518 ψήφους. Προσπερνά επί του παρόντος ακόμη και Νίκολα Γιόκιτς των Ντένβερ Νάγκετς (1.128,962), αλλά και τον Στεφ Κάρι των Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς (1.031,455), ενώ ακολουθούν, ο Σάι Γκίλτζιους-Αλεξάντερ των Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ (878.621) κι ο Βίκτορ Γουεμπανιαμά των Σαν Αντόνιο Σπερς (769.362).

Μαζί με τον Αντετοκούνμπο (1.192,296) στις πρώτες επιστροφές ψήφων της Ανατολής βρίσκονται, ο Ταϊρίς Μάξεϊ των Φιλαδέλφεια 76ερς (1.072,449), ο Τζέιλεν Μπράνσον των Νιου Γιορκ Νικς (1.040,601), ο Κέιντ Κάνινγχαμ των Ντιτρόιτ Πίστονς (1.000,171) και ο Ντόνοβαν Μίτσελ των Κλίβελαντ Καβαλίερς (851.155).

Το All-Star Game θα διεξαχθεί στις 15 Φεβρουαρίου στο Ίνγκλγουντ της Καλιφόρνια, με τη νέα μορφή της γιορτής του αμερικανικού μπάσκετ να περιλαμβάνει εφέτος δύο ομάδες παικτών από τις ΗΠΑ και μία ομάδα διεθνών παικτών, οι οποίες θα αγωνιστούν σε ένα τουρνουά round-robin τεσσάρων αγώνων διάρκειας 12 λεπτών ο καθένας.

Η ψηφοφορία των φιλάθλων μετράει κατά 50% για τον καθορισμό των πέντε βασικών παικτών που θα επιλεγούν από κάθε Περιφέρεια, ενώ οι εν ενεργεία παίκτες του NBA και μια επιτροπή των μέσων ενημέρωσης συνεισφέρουν από 25% ο καθένας. Να σημειωθεί ακόμη, πώς οι All-Star παίκτες επιλέγονται ανεξαρτήτως θέσης.

Η Τρίτη (30/12) είναι η επόμενη «Ημέρα 3-για-1», όπου κάθε ψήφος φιλάθλου, στο NBA.com ή στην εφαρμογή του NBA, θα μετρά τρεις φορές.

Η επόμενη ενημέρωση για την ψηφοφορία των φιλάθλων θα δοθεί από τη λίγκα στις 6 Ιανουαρίου.