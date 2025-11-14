Στα Σπάτα με απουσίες η ΑΕΚ – «Λειψή» προπόνηση για τους κιτρινόμαυρους

Επέστρεψε στις προπονήσεις στα Σπάτα η ΑΕΚ, ωστόσο ο Μάρκο Νίκολιτς έχει εκτός τη μισή του ομάδα καθώς είναι πολλές οι απουσίες των διεθνών και των τραυματιών.

Με τις εθνικές τους ομάδες έχουν υποχρεώσεις οι Πέτρος Μάνταλος, Λάζαρος Ρότα, Δημήτρης Καλοσκάμης, Μάρκο Γκρούγιτς, Λούκα Γιόβιτς, Θωμάς Στρακόσα, Ορμπελίν Πινέδα, Ραζβάν Μαρίν και Φραντζί Πιερό), ενώ τραυματίες παραμένουν οι Ζίνι, Ελίασον και Κουτέσα, με αποτέλεσμα η προπόνηση της ΑΕΚ να αφορά τους λίγους εναπομείναντες.

Περιμένει ο Νίκολιτς την επιστροφή του Ζίνι μέσα στις επόμενες ημέρες, ενώ οι Ρότα και Βίντα θα έχουν ξανά δικαίωμα συμμετοχής, αφού εξέτισαν ποινές μίας αγωνιστικής στο προηγούμενο ματς της ομάδας τους.

Επόμενος αγώνας για την ΑΕΚ, το ντέρμπι κόντρα στον Άρη στην 11η αγωνιστική της Super League.