Παγκόσμιο Κύπελλο 2026: Φαντασμαγορική η τελετή έναρξης του Μουντιάλ – Τράβηξε τα βλέμματα πάνω της η Σακίρα (Βίντεο)

Φαντασμαγορική ήταν η τελετή έναρξης του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026 στο Μεξικό πριν τον πρώτο αγώνα της διοργάνωσης το βράδυ της Πέμπτης 11/6.

Συγκεκριμένα, η τελετή έναρξης του Μουντιάλ είχε έντονο το άρωμα του Μεξικού, με την Σακίρα, να συγκεντρώνει πάνω της τα βλέμματα καθώς βγήκε στη σκηνή για να τραγουδήσει μαζί τον Burna Boy.

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Παράλληλα, την παράσταση έκλεψε και το μεξικανικό συγκρότημα «Mana» που ξεκίνησε το φαντασμαγορικό σόου αλλά και ο J Balvin.