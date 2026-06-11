Παγκόσμιο Κύπελλο 2026: Φαντασμαγορική η τελετή έναρξης του Μουντιάλ – Τράβηξε τα βλέμματα πάνω της η Σακίρα (Βίντεο)
Όλα όσα συνέβησαν
Φαντασμαγορική ήταν η τελετή έναρξης του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026 στο Μεξικό πριν τον πρώτο αγώνα της διοργάνωσης το βράδυ της Πέμπτης 11/6.
Συγκεκριμένα, η τελετή έναρξης του Μουντιάλ είχε έντονο το άρωμα του Μεξικού, με την Σακίρα, να συγκεντρώνει πάνω της τα βλέμματα καθώς βγήκε στη σκηνή για να τραγουδήσει μαζί τον Burna Boy.
Παράλληλα, την παράσταση έκλεψε και το μεξικανικό συγκρότημα «Mana» που ξεκίνησε το φαντασμαγορικό σόου αλλά και ο J Balvin.
πηγή στην Google
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