Σπανούλης: «Δεν ήμασταν ενεργειακά έτοιμοι» – Το μήνυμα για τη μάχη με τη Φινλανδία

Ο τεχνικός της Εθνικής ομάδας Βασίλης Σπανούλης έστειλε το δικό του μήνυμα για τον μικρό τελικό του Eurobasket 2025 κόντρα στη Φινλανδία.

Συγκεκριμένα, μιλώντας στην ΕΡΤ μετά το τέλος του αγώνα στάθηκε στην εικόνα της Εθνικής ομάδας κόντρα στην Τουρκία.

«Πιστεύω ότι δεν ήμασταν ενεργειακά έτοιμοι, κάναμε πολλά παιδαριώδη λάθη, φάγαμε ό,τι λέγαμε να μη φάμε. Συμβαίνουν και αυτά, είμαι πολύ περήφανος για τα παιδιά. Να πάρουμε το μετάλλιο που θέλουμε πολύ.

Δεν παίξαμε σύμφωνα με τις δυνατότητές μας. Πολλά λάθη και καμία συγκέντρωση στην άμυνα. Θα δούμε την Φινλανδία και θα είμαστε έτοιμοι να παίξουμε το πολύ σημαντικό ματς» είπε ο Σπανούλης.