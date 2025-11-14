Σορτς για το meme με το παπούτσι του Φαρίντ: “Προσπάθησα να είμαι καλός συμπαίκτης”

Viral έγιναν την τελευταία βδομάδα οι εικόνες που έδειχναν τον Τι Τζέι Σορτς να έχει στο χέρι του το παπούτσι του Φαρίντ στο παιχνίδι με την Παρί.

Όπως είναι γνωστό ο Αμερικανός σέντερ έπαιξε για μερικά δευτερόλεπτα χωρίς το ένα του παπούτσι και σε αυτή τη φάση πρόλαβε να μοιράσει τάπα, να τρέξει το γήπεδο, να πάρει επιθετικό ριμπάουντ και να κερδίσει φάουλ και βολές. Για να τον επιβραβεύσει για την προσπάθεια του ο Σορτς κουβάλησε το παπούτσι του συμπαίκτη του μέχρι την άλλη πλευρά του γηπέδου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μάλιστα, το πήγε πίσω λύνοντας και τα κορδόνια προκειμένου να το φορέσει πάλι άμεσα.

Αμέσως έγινε λόγος για το… πόσο μεγάλο ήταν το παπούτσι στα χέρια του Σορτς με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί σχετικό meme με… γιγάντιο παπούτσι να κανει τον γύρο του διαδικτύου.

«Φίλε κάνουν αστεία αλλά εγώ προσπάθησα μόνο να είμαι καλός συμπαίκτης» ανέφερε ο Αμερικανός γκαρντ του Παναθηναϊκού με τα ανάλογα emojis να κλαίνε στα γέλια αντιμετωπίζοντας το γεγονός με χιούμορ.