Σκηνές… χάους εκτυλίχθηκαν στο «Papara Park» της Τραπεζούντας, αμέσως μετά το τέλος του αγώνα της Τραμπζονσπόρ με τη Φενερμπαχτσέ (αντίπαλος του Ολυμπιακού στα προημιτελικά του Europa Conference League).

Συγκεκριμένα όπως φαίνεται και στα βίντεο εκατοντάδες οπαδοί των γηπεδούχων εισέβαλλαν στον αγωνιστικό χώρο κι επιτέθηκαν στους ποδοσφαιριστές και τα μέλη του τεχνικού τιμ της «Φενέρ».

Οι παίκτες των φιλοξενουμένων «απάντησαν» απ’ την πλευρά τους προς τους οπαδούς της «Τράμπζον» που τους επιτέθηκαν, με χτυπήματα, κλωτσιές και γροθιές και για πολλά λεπτά το γήπεδο μετατράπηκε σε… πεδίο μάχης, με τους αστυνομικούς και τους σεκιούριτι να παρεμβαίνουν με πολύ μεγάλη καθυστέρηση για να ηρεμήσουν τα πνεύματα και να συνοδεύσουν την αποστολή της «Φενέρ» στα αποδυτήρια.

Το παιχνίδι ήταν επεισοδιακό και κατά τη διάρκεια του 90λεπτου, με τρεις διακοπές απ’ την πλευρά του διαιτητή Χαλίλ Ουμούτ Μελέρ, μετά από τραυματισμούς των Έντιν Ντζέκο, Ντούσαν Τάντιτς, αλλά και του προπονητή της «Φενέρ» Ισμαΐλ Καρτάλ από αντικείμενα που έπεσαν από την εξέδρα.

Παραλληλα, λίγο πριν το γκολ του Μπάρντι με το οποίο μείωσε η Τραμπζονσπόρ στο 63′, πετάχτηκε από την εξέδρα στην περιοχή της Φενερμπαχτσέ ένας αναμμένος πυρσός, χωρίς όμως να διακόψει το παιχνίδι ο διαιτητής, παρά τις διαμαρτυρίες των παικτών των φιλοξενουμένων.

🚨🚨| Absolute crazy scenes unfolded in Turkey today:



Fenerbahce's Samuel Osayi didn't hesitate to react when Trabzonspor supporters invaded the pitch to attack his teammates.



The player used self-defense in a one-on-one situation to fend off the fan who entered the field.… pic.twitter.com/yzgKvkFUMU