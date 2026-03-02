Σοκ στον κόσμο του βόλεϊ: Νεκρές 20 αθλήτριες μετά από πυραυλικές επιθέσεις στο Ιράν

Ο πόλεμος στο Ιράν «χτύπησε» και τον αθλητικό κόσμο, αφού πυραυλικές επιθέσεις έφεραν ως αποτέλεσμα τον θάνατο 20 νεαρών αθλητριών βόλεϊ σε κλειστό γυμναστήριο στο Λαμέρντ του Ιράν.

Το γυμναστήριο που βρίσνονταν οι άτυχες αθλήτριες δέχτηκε συνολικά 4 πυράυλους από τις ΗΠΑ και Ισραήλ, ενώ πληροφορίες αναφέρουν για άλλους 100 τραυματίες.

Με θλίψη η Ομοσπονδία Βόλεϊ του Ιραν ανακοίνωσε μέσω επίσημης επιστολής την τραγωδία, δηλώνοντας παρών στις ανάγκες των οικογενειών που έχασαν δικά τους πρόσωπα.

🚨 FIVB statement on impact of current conflict on the international volleyball community 🚨



The FIVB is shocked and extremely concerned by reports that several young volleyball players in Iran have been killed in the deteriorating security situation in the Middle East and wider… pic.twitter.com/2s0Lb7d88n— Muneeb Farrukh (@Muneeb313_) March 2, 2026

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Ομοσπονδίας του Ιράν:

«Στην Παγκόσμια Ομοσπονδία βόλεϊ είμαστε σοκαρισμένοι αλλά και εξαιρετικά ανήσυχοι μετά τις αναφορές ότι αρκετές νεαρές βολεϊμπολίστριες στο Ιράν σκοτώθηκαν σε μία κατάσταση που διαρκώς γίνεται χειρότερη σε επίπεδο ασφάλειας στην Μέση Ανατολή και τις γύρω περιοχές. Εκφράζουμε την βαθύτατη συμπάθειά μας προς τις οικογένειες που εμπλέκονται και όλους όσοι έχουν επηρεαστεί από αυτήν την κρίση.

Επιπλέον, πολλές χιλιάδες από την πολύ μεγάλη οικογένεια του βόλεϊ στην περιοχή αντιμετωπίζουν ένα εξαιρετικά αβέβαιο μέλλον. Η Παγκόσμια Ομοσπονδία επικεντρώνεται στο να διασφαλίσει την ασφάλεια όλων των αθλητών βόλεϊ, των προπονητών, των επιτελείων και των εθελοντών που έχουν βάση τις περιοχές αυτές ή τις επισκέπτονται και τώρα έχουν βρεθεί ανάμεσα σε αυτήν την διαμάχη (των ΗΠΑ – Ισραήλ με το Ιράν).

Η Ομοσπονδία θα δημιουργήσει μία ειδική ομάδα για να επεκτείνει την ανθρωπιστική της βοήθεια σε πραγματικό χρόνο και σε συνεργασία με τις Κυβερνήσεις, τις αρμόδιες Οργανώσεις και όποιο άλλο όργανο σχετίζεται με αυτό το πεδίο. Η Ομοσπονδία πιστεύει σοβαρά στην σημασία της συνεργασίας, του διαλόγου, της ειρήνης και της αλληλεγγύης.

Σε συνάρτηση με αυτές τις αξίες η Ομοσπονδία καλεί την διεθνή κοινότητα να βοηθήσει στο αποκλιμακωθεί αυτή η κατάσταση και να βρεθεί μία ειρηνική λύση».