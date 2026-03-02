Θεωρείτε ότι είναι εφικτή η αυτοδυναμία της ΝΔ στις ερχόμενες εκλογές;
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Σοκ στον κόσμο του βόλεϊ: Νεκρές 20 αθλήτριες μετά από πυραυλικές επιθέσεις στο Ιράν

Αδιανόητη τραγωδία στο Λαμέρντ του Ιράν

Σοκ στον κόσμο του βόλεϊ: Νεκρές 20 αθλήτριες μετά από πυραυλικές επιθέσεις στο Ιράν
UNSPLASH
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ

Ο πόλεμος στο Ιράν «χτύπησε» και τον αθλητικό κόσμο, αφού πυραυλικές επιθέσεις έφεραν ως αποτέλεσμα τον θάνατο 20 νεαρών αθλητριών βόλεϊ σε κλειστό γυμναστήριο στο Λαμέρντ του Ιράν.

Το γυμναστήριο που βρίσνονταν οι άτυχες αθλήτριες δέχτηκε συνολικά 4 πυράυλους από τις ΗΠΑ και Ισραήλ, ενώ πληροφορίες αναφέρουν για άλλους 100 τραυματίες.

Με θλίψη η Ομοσπονδία Βόλεϊ του Ιραν ανακοίνωσε μέσω επίσημης επιστολής την τραγωδία, δηλώνοντας παρών στις ανάγκες των οικογενειών που έχασαν δικά τους πρόσωπα.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Ομοσπονδίας του Ιράν:

«Στην Παγκόσμια Ομοσπονδία βόλεϊ είμαστε σοκαρισμένοι αλλά και εξαιρετικά ανήσυχοι μετά τις αναφορές ότι αρκετές νεαρές βολεϊμπολίστριες στο Ιράν σκοτώθηκαν σε μία κατάσταση που διαρκώς γίνεται χειρότερη σε επίπεδο ασφάλειας στην Μέση Ανατολή και τις γύρω περιοχές. Εκφράζουμε την βαθύτατη συμπάθειά μας προς τις οικογένειες που εμπλέκονται και όλους όσοι έχουν επηρεαστεί από αυτήν την κρίση.

Επιπλέον, πολλές χιλιάδες από την πολύ μεγάλη οικογένεια του βόλεϊ στην περιοχή αντιμετωπίζουν ένα εξαιρετικά αβέβαιο μέλλον. Η Παγκόσμια Ομοσπονδία επικεντρώνεται στο να διασφαλίσει την ασφάλεια όλων των αθλητών βόλεϊ, των προπονητών, των επιτελείων και των εθελοντών που έχουν βάση τις περιοχές αυτές ή τις επισκέπτονται και τώρα έχουν βρεθεί ανάμεσα σε αυτήν την διαμάχη (των ΗΠΑ – Ισραήλ με το Ιράν).

Η Ομοσπονδία θα δημιουργήσει μία ειδική ομάδα για να επεκτείνει την ανθρωπιστική της βοήθεια σε πραγματικό χρόνο και σε συνεργασία με τις Κυβερνήσεις, τις αρμόδιες Οργανώσεις και όποιο άλλο όργανο σχετίζεται με αυτό το πεδίο. Η Ομοσπονδία πιστεύει σοβαρά στην σημασία της συνεργασίας, του διαλόγου, της ειρήνης και της αλληλεγγύης.

Σε συνάρτηση με αυτές τις αξίες η Ομοσπονδία καλεί την διεθνή κοινότητα να βοηθήσει στο αποκλιμακωθεί αυτή η κατάσταση και να βρεθεί μία ειρηνική λύση».

