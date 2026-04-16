Συνάντηση Χάρη Δούκα με το προεδρείο της ΠΟΕ-ΟΤΑ

Συνάντηση με το προεδρείο της ΠΟΕ-ΟΤΑ είχε σήμερα το απόγευμα στο δημαρχείο, ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας. Οι εκπρόσωποι των εργαζομένων στην τοπική αυτοδιοίκηση θέλησαν να τον ενημερώσουν για κυβερνητικό σχέδιο, το οποίο όπως οι ίδιοι υποστηρίζουν, θα δημιουργήσει θέματα στη στελέχωση και στη λειτουργία των δημοτικών παιδικών σταθμών – και ζήτησαν τη στήριξή του σε κινητοποιήσεις που σχεδιάζουν.

Ο κ. Δούκας δεσμεύτηκε ότι θα θέσει το θέμα στην επόμενη συνεδρίαση της ΚΕΔΕ και θα προτείνει τη λήψη απόφασης για κινητοποιήσεις σε όλους τους δήμους της χώρας, οι οποίες μπορεί να περιλαμβάνουν ακόμη και το προσωρινό κλείσιμο των παιδικών σταθμών.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στις δηλώσεις του, ο δήμαρχος Αθηναίων τόνισε: «Υποδεχτήκαμε σήμερα την αντιπροσωπεία της ΠΟΕ-ΟΤΑ για να δηλώσουμε την αμέριστη υποστήριξή μας στον αγώνα που κάνουν, για να διασφαλίσουν ότι οι εργαζόμενοί μας θα παραμείνουν στους δήμους μας. Η αλλαγή που ετοιμάζει η κυβέρνηση υπονομεύει το εργασιακό μέλλον των εργαζομένων μας και τον δημόσιο χαρακτήρα των κοινωνικών μας υπηρεσιών. Είμαστε εδώ και στηρίζουμε την προσπάθειά τους».

Από τη μεριά του, ο πρόεδρος της ΠΟΕ-ΟΤΑ, Νίκος Τράκας, ανέφερε: «Κατά τη συζήτησή μας με τον δήμαρχο Αθηναίων, Χάρη Δούκα, θέσαμε το ζήτημα των απολύσεων που προσπαθεί να κάνει η κυβέρνηση, τόσο με τα ΕΣΠΑ όσο και με τα ΚΔΑΠ. Μιλήσαμε για τον νόμο Βορίδη, που ουσιαστικά διαλύει τις υπηρεσίες. Ο δήμαρχος Αθηναίων μας ενημέρωσε ότι θα είναι στο πλευρό μας όσον αφορά τους παιδικούς σταθμούς, αλλά και τη μονιμοποίησή των εργαζομένων».