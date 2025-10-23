NBA: Μπαράζ συλλήψεων για συμμετοχή σε κύκλωμα παράνομου στοιχηματισμού – Υπάρχει εμπλοκή και της μαφίας

Σαν «βόμβα» έσκασε στο NBA οι συλλήψεις μελών ομάδων του «μαγικού κόσμου» από τις Αρχές των ΗΠΑ για συμμετοχή σε κύκλωμα παράνομου στοιχηματισμού.

Συγκεκριμένα, τόσο ο γκαρντ των Μαϊάμι Χιτ Τέρι Ροζίερ όσο και ο τεχνικός των Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς Τσόνσι Μπίλαπς συνελήφθησαν σήμερα, Πέμπτη (23/10), καθώς υπάρχουν στοιχεία εναντίον τους σε Ομοσπονδιακή έρευνα των ΗΠΑ που σχετίζεται με τον τζόγο και τον στοιχηματισμό.

Ο Ροζίερ, ο οποίος εντάχθηκε στους Μαϊάμι Χιτ το 2024 από τους Σάρλοτ Χόρνετς, συνελήφθη το πρωί της Πέμπτης (23/10) στο Ορλάντο της Φλόριντα. Δεν είναι ξεκάθαρο μέχρι στιγμής πού συνελήφθη ο Μπίλαπς, αλλά οι Μπλέιζερς αγωνίστηκαν στο Πόρτλαντ τα ξημερώματα.

Τόσο ο Μπίλαπς όσο και ο Ροζιέρ ήταν ανάμεσα στους 34 συλληφθέντες, με τις Αρχές να κάνουν πολλά χρόνια την έρευνα προκειμένου να μπορέσουν να φτάσουν στις συλλήψεις. Όπως δήλωσε ο διευθυντής του FBI, Κας Πατέλ η έρευνα έγινε σε 11 πολιτείες των ΗΠΑ και αφορούσε δεκάδες εκατομμύρια δολάρια.

Ο Πατέλ και άλλοι αξιωματούχοι επιβολής του νόμου δήλωσαν ότι οι πολλαπλές κατηγορίες αφορούν τέσσερις οικογένειες της Μαφίας και δίκτυα οργανωμένου εγκλήματος, καθώς και «απίστευτα» ποσά απάτης.

Ο Αμερικανός εισαγγελέας της Ανατολικής Περιφέρειας της Νέας Υόρκης, Τζόζεφ Νοτσέλα Τζούνιορ, το χαρακτήρισε «ένα από τα πιο απροκάλυπτα σχέδια διαφθοράς στον αθλητισμό από τότε που τα διαδικτυακά αθλητικά στοιχήματα νομιμοποιήθηκαν ευρέως στις Ηνωμένες Πολιτείες».

Ο πρώην παίκτης και βοηθός προπονητή των Κλίβελαντ Καβαλίερς, Ντέιμον Τζόουνς, ήταν μεταξύ των συλληφθέντων την Πέμπτη. Φέρεται να παρείχε εμπιστευτικές πληροφορίες σχετικά με αγώνες του NBA σε συγκατηγορούμενους, οι οποίοι τις χρησιμοποίησαν για να τοποθετήσουν αθλητικά στοιχήματα.

Σύμφωνα με τον Nocella, έξι κατηγορούμενοι κατηγορούνται για την εμπλοκή τους στην υπόθεση αθλητικών στοιχημάτων, ενώ υπάρχουν 31 κατηγορούμενοι που φέρονται να εμπλέκονται στα στημένα παιχνίδια πόκερ. Ο Jones είναι ένα από τα τρία άτομα που φέρονται να εμπλέκονται και στις δύο υποθέσεις, δήλωσε ο Nocella.

Τα αθλητικά στοιχήματα σε πολλές πολιτείες επεσήμαναν ύποπτο ενδιαφέρον στοιχημάτων για τα στατιστικά του Rozier ενόψει του αγώνα Charlotte Hornets – New Orleans Pelicans στις 23 Μαρτίου 2023. Μια απροσδόκητη αύξηση στοιχημάτων – συμπεριλαμβανομένων 30 στοιχημάτων σε 46 λεπτά από έναν επαγγελματία παίκτη συνολικού ύψους 13.759 δολαρίων – σημειώθηκε στο under στους πόντους, τα ριμπάουντ και τις ασίστ του Rozier, αναγκάζοντας τα αθλητικά στοιχήματα να σταματήσουν τα στοιχήματα στον βετεράνο γκαρντ. Ο Rozier, τότε στους Hornets, έπαιξε μόλις 10 λεπτά πριν αποχωρήσει από το παιχνίδι, επικαλούμενος τραυματισμό στο πόδι.

Ο δικηγόρος του Ροζιέ, Τζιμ Τράστι, είχε δηλώσει προηγουμένως στο ESPN ότι ο πελάτης του συναντήθηκε με αξιωματούχους του NBA και του FBI πολλές φορές το 2023. Το NBA δήλωσε ότι εξέτασε το θέμα εκείνη την εποχή και δεν διαπίστωσε ότι παραβιάστηκαν οι κανόνες του πρωταθλήματος.

Ο Μπίλαπς είναι προπονητής των Τρέιλ Μπλέιζερς από το 2021 και ήταν εκτός γηπέδου στην εναρκτήρια ήττα της σεζόν από τους Μινεσότα Τίμπεργουλβς . Είναι πρωταθλητής του NBA και MVP των τελικών ως παίκτης με τους Ντιτρόιτ Πίστονς , και εισήχθη στο Hall of Fame του μπάσκετ Naismith Memorial το 2024. Ο Μπίλαπς υπέγραψε πολυετή επέκταση συμβολαίου με τους Τρέιλ Μπλέιζερς τον Απρίλιο.

Ο 31χρονος Ροζιέ βρίσκεται στην τελευταία σεζόν ενός τετραετούς συμβολαίου αξίας 96,3 εκατομμυρίων δολαρίων που υπέγραψε με τους Χόρνετς τον Αύγουστο του 2021. Ο αγώνας της 23ης Μαρτίου 2023 ήταν ο τελευταίος του Ροζιέ για τη σεζόν 2022-23 με τους Χόρνετς, οι οποίοι τον αντάλλαξαν με τους Χιτ τον Ιανουάριο του 2024.

Η υπόθεσή του συνδέεται με το σκάνδαλο στοιχημάτων που αφορά τον πρώην σέντερ των Τορόντο Ράπτορς, Τζοντέι Πόρτερ, ο οποίος αποκλείστηκε από το NBA την άνοιξη του 2024 για τον ρόλο του σε ένα σχέδιο τζόγου γύρω από στοιχήματα σε παίκτες. Ο Πόρτερ δήλωσε ένοχος για κατηγορίες συνωμοσίας και παραδέχτηκε στο δικαστήριο ότι χειραγώγησε την απόδοσή του σε δύο αγώνες κατά τη διάρκεια της σεζόν 2023-24. Αναμένει την έκδοση της ποινής του τον Δεκέμβριο.

Τέσσερις άνδρες, συμπεριλαμβανομένου του Πόρτερ, έχουν δηλώσει ένοχοι στην υπόθεση. Δύο άλλοι άνδρες έχουν κατονομαστεί ως συνωμότες και βρίσκονται σε διαπραγματεύσεις για την απονομή της ενοχής, σύμφωνα με τα δικαστικά έγγραφα.

Ο 49χρονος Τζόουνς έπαιξε για 10 ομάδες του NBA σε μια 11χρονη καριέρα από το 1998 έως το 2009 και ήταν βοηθός των Καβαλίερς από το 2016 έως το 2018.

Ο επίτροπος του NBA, Άνταμ Σίλβερ, εμφανιζόμενος στην εκπομπή «The Pat McAfee Show» την Τρίτη, δήλωσε ότι το πρωτάθλημα συνεργάζεται με τους συνεργάτες του στον τομέα των αθλητικών στοιχημάτων για την καταπολέμηση των προσπαθειών χειραγώγησης.

«Έχουμε ζητήσει από ορισμένους από τους συνεργάτες μας να αποσύρουν κάποια από τα prop bets, ειδικά όταν αφορούν παίκτες two-way, παίκτες που δεν έχουν το ίδιο stake στον ανταγωνισμό, όπου είναι πολύ εύκολο να χειραγωγήσεις κάτι, το οποίο κατά τα άλλα φαίνεται μικρό και ασήμαντο για το συνολικό σκορ», δήλωσε ο Silver. «Προσπαθούμε να θέσουμε σε εφαρμογή – μαθαίνοντας καθώς προχωράμε και συνεργαζόμενοι με τις εταιρείες στοιχημάτων – κάποιο πρόσθετο έλεγχο για να αποτρέψουμε μέρος αυτής της χειραγώγησης».