Σκωτία – Ελλάδα: Η συγκινητική κίνηση για τον Μπάλντοκ (Φωτογραφία)

Ένας χρόνος συμπληρώνεται από τον θάνατο του Τζόρτζ Μπάλντοκ, ο οποίος βύθισε στο πένθος το ελληνικό και όχι μόνο ποδόσφαιρο.

Συγκεκριμένα, λίγο πριν την έναρξη του κρίσιμου αγώνα με την Σκωτία για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026 οι συμπαίκτες του θέλησαν να τιμήσουν τη μνήμη του.

Κατά τη διάρκεια της ομαδικής φωτογραφίας πριν τον αγώνα πήραν και κράτησαν μια φανέλα με το όνομα του και τον αριθμό «2» που φορούσε ώσπου έχασε τη ζωή του.