Τζόρτζ Μπάλντοκ: Ένας χρόνος από τραγικό χαμό του – Η στιγμή που πάγωσε ο ποδοσφαιρικός κόσμος σε Ελλάδα και Αγγλία

Συμπληρώνεται σήμερα (9/10) ένας χρόνος απ’ την τραγική απώλεια του Τζορτζ Μπάλντοκ, ο οποίος βρέθηκε νεκρός στην πισίνα του σπιτιού του στη Γλυφάδα λίγο μετά τις 22:00, σοκάροντας το πανελλήνιο και προκαλώντας ανείπωτη θλίψη στην οικογένεια του Παναθηναϊκού, της Εθνικής Ομάδας, στο αγγλικό και στο ελληνικό ποδόσφαιρο.

Την ημέρα των πρώτων γενεθλίων του γιου του, η σύζυγός του (η οποία έμεινε ακόμη στην Αγγλία κι ετοιμαζόταν τότε να μετακομίσει λίγες μέρες αργότερα στην Αθήνα) «θορυβημένη» απ’ το γεγονός πως ο Τζορτζ Μπάλντοκ δεν απαντούσε επί ώρες στις κλήσεις της αν και είχαν επικοινωνήσει εκείνο το πρωινό, ειδοποίησε τον ιδιοκτήτη της βίλας στην οποία έμεινε ο διεθνής άσος για να πάει να τον βρει στο σπίτι του και να δει τι είχε συμβεί.

Ο ιδιοκτήτης εντόπισε τον 31χρονο άσο στην πισίνα δίχως να έχει τις αισθήσεις του. Κάλεσε αμέσως το ΕΚΑΒ και την αστυνομία στις 22:30, με τον γιατρό της κινητής μονάδας να πιστοποιεί το θάνατό του, αναμένοντας την ασφάλεια για να ξεκαθαριστούν τα αίτια του θανάτου του. Απ’ τις πρώτες έρευνες κι εξετάσεις διαπιστώθηκε πως δεν υπήρχε κανένα σημάδι πάλης, βίας ή εγκληματικής ενέργειας.

Το δε πόρισμα του ιατροδικαστή του Πανεπιστημίου Αθηνών μετά τη νεκροτομή λίγες ώρες αργότερα ανέφερε ως αιτία θανάτου τον «πνιγμό εντός ύδατος», ενώ οι υπόλοιπες εξετάσεις που ακολούθησαν καιρό μετά ανέφεραν πως τα αίτια θανάτου του Τζορτζ Μπάλντοκ ήταν παθολογικά.

Η είδηση του θανάτου του το βράδυ της 9ης Οκτωβρίου 2024 έφτασε γρήγορα στους συμπαίκτες του και στους ανθρώπους του Παναθηναϊκού. Λίγες ώρες νωρίτερα έκανε μαζί τους προπόνηση στο «Γ. Καλαφάτης» και το ίδιο βράδυ δεν ήταν πια μαζί τους, με τους περισσότερους να συγκεντρώνονται πολύ γρήγορα έξω απ’ το σπίτι του Μπάλντοκ στη Γλυφάδα και να μην μπορούν να πιστέψουν τι είχε συμβεί.

Στο Λονδίνο όπου βρισκόταν η αποστολή της Εθνικής Ελλάδας, το πρώτο μήνυμα έφτασε στο κινητό του Τάσου Μπακασέτα, ο οποίος ένιωσε τη γη να… χάνεται κάτω απ’ τα πόδια του. Κανείς δεν κοιμήθηκε εκείνο το βράδυ κι άπαντες είχαν σοκαριστεί σε απόλυτο βαθμό.

Μία μέρα μετά κι ενώ η UEFA δεν ανέβαλλε τον αγώνα με την Αγγλία στο Wembley για το Nations League, οι Έλληνες διεθνείς έδωσαν όρκο τιμής στα αποδυτήρια για τον αδικοχαμένο συμπαίκτη κι «αδερφό» τους.

«Είμαστε όλοι πραγματικά συντετριμμένοι και σοκαρισμένοι! Ο George μας, ο συμπαίκτης μας, ο φίλος μας, ήταν και είναι οικογένεια μας… Κι όταν ένα μέλος χάνεται, ένα κομμάτι λείπει και θα λείπει για πάντα. Σε μια τέτοια στιγμή τα λόγια περισσεύουν… Δεν υπάρχουν λέξεις να περιγράψουν τον πόνο μας για την απώλεια του αδερφού μας. Τζορτζ μας καλό ταξίδι… Θα ζεις για πάντα μέσα στις καρδιές μας…», έγραψαν σε ένα κοινό μήνυμά τους όλοι οι παίκτες του Παναθηναϊκού, ανεβάζοντας μία ασπρόμαυρη φωτογραφία του Μπάλντοκ με τη φανέλα της ομάδας.

Λίγες ώρες μετά στο Λονδίνο, λίγο πριν απ’ τον αγώνα της Ελλάδας με την Αγγλία τα λόγια του αρχηγού Τάσου Μπακασέτα στα αποδυτήρια, πριν βγει η ομάδα στο γήπεδο ήταν ο όρκος τιμής. «Ξέρουμε τι σημαίνει ο Τζορτζ για όλους μας. Ήταν πάντα το παράδειγμα. Έδινε και την ψυχή του, έβαζε την ομάδα πάνω απ’ τον εαυτό του. Σήμερα θα παίξουμε όπως έπαιζε εκείνος. Με καρδιά. Με πίστη. Με σεβασμό».

Δυο ώρες αργότερα, ο Βαγγέλης Παυλίδης με ένα γκολ στο 89ο λεπτό χάρισε μία ιστορική νίκη στην Ελλάδα επί της Αγγλίας μέσα στο «σπίτι» της με 2-1, με την εικόνα των Ελλήνων διεθνών να κρατούν μία λευκή φανέλα της Εθνικής με το Νο2 στον «αέρα» κι όλοι μαζί να δείχνουν δακρυσμένοι τον ουρανό, να «σημαδεύει» την πρώτη επιτυχία της «γαλανόλευκης» επί των «τριών λιονταριών».

Αντίστοιχη κίνηση επανέλαβαν και οι ποδοσφαιριστές του Παναθηναϊκού στον αγώνα με τον ΟΦΗ στο Ηράκλειο, μετά το γκολ της νίκης απ’ τον Ματέους Τετέ (1-0). Μϊα «πράσινη» φανέλα με το «32» ψηλά, δάκρυα στα μάτια και το βλέμμα όλων στον ουρανό.

Η δε διοίκηση του ποδοσφαιρικού Παναθηναϊκού κι ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ Γιάννης Αλαφούζος, σε μία ξεχωριστή κίνηση σεβασμού κατέβαλλαν στις αρχές Ιανουαρίου 2025 προς τη σύζυγο του αδικοχαμένου 31χρονου άσου όλο το συμβόλαιό του άσου. Και για τα τρία χρόνια συμβολαίου του με τη δέσμευση προς την οικογένεια του Τζορτζ Μπάλντοκ πως θα αναλάβει όλα τα έξοδα για κι ανατροφή κι όσα χρειαστούν ακόμη για τον μικρό γιό του.

Στις 30 Οκτωβρίου 2024 ολοκληρώθηκε η τελευταία πράξη ενός απίστευτου δράματος με το τελευταίο «αντίο» της οικογένειας του Παναθηναϊκού και του ελληνικού κι αγγλικού ποδοσφαίρου στο «Crown Hill Crematorium» του Μίλτον Κέινς της Αγγλίας. Της πόλης που μεγάλωσε ο Μπάλντοκ κι έκανε τα πρώτα ποδοσφαιρικά βήματά του.

Ο Τζορτζ Μπάλντοκ γεννήθηκε στις 9 Μαρτίου 1993 στο Μπάκιγχαμ της Αγγλίας. Τα πρώτα του βήματα στον κόσμο του ποδοσφαίρου τα έκανε στην ομάδα της Μίλτον Κέιν Ντονς (Milton Keynes Dons), με τη φανέλα της οποίας κατέγραψε 107 συμμετοχές και δύο γκολ, ενώ εκεί αγωνίστηκε μέχρι το 2017. Σε αυτά τα 7 χρόνια αγωνίστηκε και με τη μορφή δανεισμού στις αγγλικές Νόρθαμπτον, Τάμγουορθ, Όξφορντ Γιουνάιτεντ και στην ισλανδική Βεστμανέγια.

Το 2017, ο Τζορτζ Μπάλντοκ πήρε μεταγραφή για την Σέφιλντ Γιουνάιτεντ με την οποία μέτρησε 219 συμμετοχές (τις 83 από αυτές στην Premier League), πέτυχε 6 γκολ και μοίρασε 16 ασίστ.

Το 2022 αποδέχθηκε την πρόταση της ΕΠΟ να αγωνιστεί με την Εθνική Ελλάδας, έχοντας ελληνική ρίζα απ’ την πλευρά της γιαγιάς του. Έπαιξε με το εθνόσημο σε 12 αγώνες, ενώ το καλοκαίρι του 2024 πήρε μεταγραφή στον Παναθηναϊκό, με τον οποίο πρόλαβε να αγωνιστεί μόλις σε 4 αγώνες.

Τζορτζ Μπάλντοκ: Η συγκινητική ανάρτηση της Εθνικής

Με το τραγούδι «Να με θυμάσαι και να μ’ αγαπάς», συνόδευσε η Εθνική μία άκρως συγκινητική ανάρτηση για τον έναν χρόνο από τον θάνατο του Τζορτζ Μπάλντοκ.

«Ένας χρόνος χωρίς εσένα, αλλά πάντα δίπλα μας. Η μνήμη σου μένει ζωντανή πολυαγαπημένε μας Γιώργο», σημειώνεται στην ανάρτηση.

Παναθηναϊκός: «Για πάντα ένας από εμάς»

Άκρως συγκινητική η ανάρτηση της ΠΑΕ Παναθηναϊκός. «Για πάντα ένας από εμάς. Άνθρωπος που κανείς δεν μπορεί να ξεχάσει», έγραψαν οι πράσινοι, συνοδεύοντας την ανάρτηση με πλήθος φωτογραφιών του αδικοχαμένου ποδοσφαιριστή.

ΠΣΑΠΠ: «Θα είσαι για πάντα στις καρδιές μας»

Ανάρτηση για τον Τζορτζ Μπάλντοκ έκανε και ο Πανελλήνιος Σύλλογος Αμειβομένων Ποδοσφαιριστών-Ποδοσφαιριστριών.

«Ένας χρόνος χωρίς εσένα. Θα είσαι για πάντα στις καρδιές μας», ανέφερε η ανάρτηση στο instagram του ΠΣΑΠΠ.