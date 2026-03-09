Σήμα κινδύνου από Ιρανές ποδοσφαιρίστριες – Φόβοι για σοβαρές διώξεις μετά την άρνηση τους να τραγουδήσουν τον εθνικό ύμνο

Υπό καθεστώς φόβου φαίνεται να λειτουργούν οι αθλήτριες της εθνικής ποδοσφαιρικής ομάδας του Ιράν μετά την επιλογή τους να μην τραγουδήσουν τον εθνικό ύμνο.

Εικόνες και βίντεο που κυκλοφορούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, δείχνουν παίκτριες να κάνουν το διεθνές σήμα «SOS» από το λεωφορείο που τις μετέφερε μετά από αγώνα του Ασιατικού Κυπέλλου στην Αυστραλία. Η κίνηση αυτή ήρθε λίγες ημέρες μετά την έντονη αντίδραση που προκάλεσε στο ιρανικό καθεστώς η απόφαση της ομάδας να μην τραγουδήσει τον εθνικό ύμνο της χώρας πριν από αγώνα.

Ήδη υπάρχει παγκόσμια ανησυχία για την τύχη των γυναικών που αναμένεται σε λίγες ημέρες να γυρίσουν στο Ιράν.



The Iranian women’s Football team have been branded “traitors” by the Islamic Regime and the regime has stated on National TV they will recieve “severe punishment” when they return



Out the windows they used sign-language signing “HELP”



They must be saved.



H/t… pic.twitter.com/GjMk5iXTTr— Kosher (@koshercockney) March 8, 2026

τουλάχιστον μία παίκτρια φέρεται να έκανε το αναγνωρισμένο διεθνές σήμα κινδύνου με το χέρι της από το παράθυρο του λεωφορείου: Ύψωσε την παλάμη, έκλεισε τον αντίχειρα προς τα μέσα και δίπλωσε τα τέσσερα δάχτυλα πάνω του, μια χειρονομία που χρησιμοποιείται διεθνώς για να δηλώσει ότι κάποιος βρίσκεται σε κίνδυνο και χρειάζεται βοήθεια, υποστηρίζει η Daily Mail.

Ο Μοχάμεντ Ρεζά Σαχμπάζι, τηλεοπτικός παρουσιαστής που θεωρείται φερέφωνο του καθεστώτος, απαίτησε από τις αρχές να χαρακτηρίσουν την ομάδα «προδότες».

«Επιτρέψτε μου να πω μόνο ένα πράγμα: οι προδότες εν καιρώ πολέμου πρέπει να αντιμετωπίζονται πιο αυστηρά», είπε, σύμφωνα με τη μετάφραση της πλατφόρμας κοινωνικής δικτύωσης X.

Τα σχόλια φάνηκαν να επηρέασαν τις γυναίκες, οι οποίες αργότερα χαρακτηρίστηκαν «όμηροι» καθώς τραγουδούσαν τον ύμνο πριν από την ήττα με 4-0 από την Αυστραλία την Πέμπτη.

⚽ With one game left before they return home, an act of perceived defiance has labelled Iranian women on the football team ‘traitors’ in the eyes of a vengeful regime



Read more about what's at stake for them ⤵️https://t.co/zEyzDNzhit pic.twitter.com/gHx6scilKd— The Telegraph (@Telegraph) March 8, 2026

🚨🇮🇷 Iran's women's football team sang the national anthem and saluted in their latest game after being called "wartime traitors" by state TV.



The players were reportedly forced to comply through threats against their families and are being monitored by Iranian security.



They… https://t.co/vmjbuceTJU pic.twitter.com/LHFZEMzota

Η αρχική άρνηση της ομάδας να τραγουδήσει τον ύμνο ήρθε σε μια ιδιαίτερα φορτισμένη πολιτικά περίοδο για τη χώρα. Λίγες ημέρες νωρίτερα είχε ανακοινωθεί η δολοφονία του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, Αλί Χαμενεΐ, γεγονός που προκάλεσε πολιτική αναταραχή και κλιμάκωση των συγκρούσεων στην ευρύτερη περιοχή, αναφέρει το βρετανικό Μέσο.

Στην ομιλία του, καταδικάζοντας την ανυπακοή της ιρανικής πλευράς, ο παρουσιαστής Σαχμπατζί συνέχισε: «Όποιος κάνει ένα βήμα εναντίον της χώρας υπό συνθήκες πολέμου πρέπει να αντιμετωπίζεται πιο αυστηρά. Όπως αυτό το θέμα της μη τραγουδήσεως του εθνικού ύμνου από την γυναικεία ομάδα ποδοσφαίρου μας, και εκείνη η φωτογραφία που δημοσιεύτηκε και ούτω καθεξής, στα οποία δεν θα επεκταθώ».

«Τόσο το κοινό όσο και οι αρχές πρέπει να αντιμετωπίζουν αυτά τα άτομα ως «προδότες πολέμου».

«Δεν πρέπει να θεωρείται απλώς ως αντίρρηση ή συμβολική χειρονομία Ο λεκές της ατιμίας» και η προδοσία πρέπει να παραμείνει στα μέτωπά τους και πρέπει να αντιμετωπίσουν μια οριστική και σοβαρή τιμωρία».

Η Ράνα Νταντπούρ, ιδρύτρια της ομάδας για τα δικαιώματα των γυναικών AUSIRAN, δήλωσε ότι οι κυβερνητικοί αξιωματούχοι θα πρέπει να οργανώνουν ιδιωτικές συναντήσεις με τα μέλη της ομάδας πριν φύγουν από το…χώρα, προειδοποιώντας ότι θα μπορούσαν να αντιμετωπίσουν μέχρι και εκτέλεση όταν επιστρέψουν στην πατρίδα τους.

«Πρέπει να μιλήσουμε με αυτά τα κορίτσια μακριά από τους χειριστές τους και τους ανθρώπους που συνδέονται με το καθεστώς και τις ακολουθούν αυτή τη στιγμή στην Αυστραλία», είπε.