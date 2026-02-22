Σέφιλντ Γιουνάιτεντ: Υπέγραψε τον πιο γρήγορο υποβιβασμό στην ιστορία της Σέφιλντ Γουένσντεϊ και τίμησε τον  Τζορτζ Μπάλντοκ

Η Σέφιλντ Γιουνάιτεντ πανηγύρισε μία σπουδαία νίκη με 2-1 επί της Σέφιλντ Γουένσντεϊ το μεσημέρι της Κυριακής (22/2) εξαναγκάζοντας την μεγάλη της αντίπαλο στον πιο γρήγορο υποβιβασμό στην ιστορία της στην Championship.

Στο τοπικό ντέρμπι του Σέφιλντ, το ενδιαφέρον είχε να κάνει περισσότερο με το… ρεκόρ στον υποβιβασμό της Σέφιλντ Γουένστνεϊ και έτσι η Σέφιλντ Γιουνάιτεντ δεν έχασε την ευκαιρία να υπογράψει ένα ιστορικό αρνητικό ρεκόρ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Έφθασε έτσι στη νίκη με 2-1 και οι παίκτες της το πανηγύρισαν όλοι μαζί στο κέντρο του γηπέδου, σηκώνοντας και την ελληνική σημαία με τον “Starman”, για τον αδικοχαμένο Τζορτζ Μπάλντοκ, ο οποίος και αποτέλεσε αστέρι της ομάδας για πολλά χρόνια και μέχρι τη μετεγγραφή του στον Παναθηναϊκό.

Να θυμίσουμε ότι ο πρώην διεθνής μπακ του Παναθηναϊκού πέθανε σε ηλικία μόλις 31 ετών.