Φωτιά στη Μόλα Καλύβα Χαλκιδικής – Ισχυρή κινητοποίηση της Πυροσβεστικής

Σε εξέλιξη βρίσκεται πυρκαγιά που ξέσπασε το μεσημέρι του Σαββάτου (25/7) σε δασική έκταση στην περιοχή Μόλα Καλύβα, στη Χαλκιδική.

Σύμφωνα με την ενημέρωση του Πυροσβεστικού Σώματος, το Κέντρο Επιχειρήσεων ειδοποιήθηκε περίπου στις 15:00 και προχώρησε άμεσα στην κινητοποίηση ισχυρών επίγειων και εναέριων δυνάμεων για την αντιμετώπιση της φωτιάς.

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Στο σημείο επιχειρούν 60 πυροσβέστες, δύο ομάδες πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 20 πυροσβεστικά οχήματα, ενώ από αέρος συνδράμει ένα ελικόπτερο.

Στην επιχείρηση συμμετέχουν ακόμη υδροφόρες του Δήμου Κασσάνδρας, ενισχύοντας τις προσπάθειες για την κατάσβεση.

Παράλληλα, ενεργοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Χαλκιδικής, το οποίο διερευνά τα αίτια εκδήλωσης της πυρκαγιάς.