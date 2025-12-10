Τα μπλόκα ωφελούν τον αγώνα και τη δημόσια εικόνα των αγροτών;
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Σαμσουνσπόρ: «θα γ…ε την ΑΕΚ» – Το προκλητικό βίντεο πριν την αναμέτρηση για το Conference League

Τι ανέφερε Τούρκος ηθοποιός

Σαμσουνσπόρ: «θα γ…ε την ΑΕΚ» – Το προκλητικό βίντεο πριν την αναμέτρηση για το Conference League
DEBATER NEWSROOM

Ανεβαίνουν επικίνδυνα οι τόνοι πριν από την αναμέτρηση της ΑΕΚ με την Σαμσουνσπόρ για το UEFA Europa Conference League.

Συγκεκριμένα, θέλοντας να προωθήσει την αναμέτρηση η τούρκικη ομάδα ανέβασε ένα βίντεο με γνωστούς ηθοποιούς και ανθρώπους της τέχνης όπου στήριζαν την ομάδα και καλούσαν τον κόσμο στον γήπεδο.

Ανάμεσα τους και ο Τούρκος κωμικός με 3,5 εκατομμύρια ακόλουθους στο Instagram Μαχσούν Καράτσα, ο οποίος έβρισε την ΑΕΚ, με αποτέλεσμα το βίντεο να μην ανέβει στα social media. Ο ίδιος με ανάρτησή του ανέφερε «το βίντεο όπου έλεγα “θα γ…ε την ΑΕΚ” δεν το δέχτηκαν, γιατί μπορεί να προκαλούσε αντιδράσεις. Τέλος πάντων κι αυτό καλό είναι».

ΑΘΛΗΤΙΚΑ

