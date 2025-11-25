Ρέτσος: «Πάμε για τη νίκη αύριο, μας το χρωστάει το ποδόσφαιρο»

Το δικό του μήνυμα για την αναμέτρηση του Ολυμπιακού με την Ρεάλ Μαδρίτης έστειλε ο Παναγιώτης Ρέτσος.

Συγκεκριμένα, ο αρχηγός του συλλόγου μίλησε για τον αγώνα για την League Phase του Champions League.

Αναλυτικά όσα δήλωσε ο Παναγιώτης Ρέτσος:

Για τη σημασία αυτών των αγώνων και αν νιώθει περίεργα όταν παίζει με αντίπαλο όπως η Ρεάλ: «Προφανώς ξέρουμε με τι ομάδα έχουμε να κάνουμε, πόσο υψηλού επιπέδου είναι. Έχουμε δείξει στα προηγούμενα ματς και σε όλα τα χρόνια στην Ευρώπη πως είμαστε σε υψηλό επίπεδο. Πρέπει να δούμε τι θα κάνουμε εμείς, να είμαστε συγκεντρωμένοι σε όλο το ματς, είναι μια ομάδα που μπορεί να σε πληγώσει σε λίγα λεπτά και ελπίζουμε να έχουμε ένα καλό παιχνίδι αύριο».

Πώς περιμένετε το ματς σε σχέση με αυτό με την Μπαρτσελόνα: «Το ότι έτυχε να παίξουμε με τις δύο μεγαλύτερες ισπανικές ομάδες είναι μεγάλη ευχαρίστηση για εμάς, κίνητρο και δύο πολύ μεγάλες ομάδες. Θέλουμε να δείξουμε το καλύτερο δυνατό πρόσωπο και να πάρουμε ένα αποτέλεσμα, κάτι που δεν είχαμε την τύχη στα προηγούμενα παιχνίδια. Νιώθω ότι μας χρωστάει κάτι και αύριο θα πάρουμε τη νίκη».

Για το ότι έχει αντιμετωπίσει πολλές φορές τον Εμπαπέ: «Πέρα από τον Εμπαπέ που βρίσκεται στην επίθεση, υπάρχουν πολλοί ακόμη παίκτες στη Ρεάλ Μαδρίτης. Ξέρουμε ότι έχουμε να κάνουμε με τους καλύτερους παίκτες στον κόσμο. Αυτά τα ματς έχουν να κάνουν με συγκέντρωση και ψυχικά αποθέματα. Ο κόσμος θα είναι σημαντικός. Αυτά τα παιχνίδια είναι για να τα ευχαριστιέσαι και να δίνεις τον καλύτερό σου εαυτό».

Για το πόσο σοφότερους τους έκανε το ματς με την Μπαρτσελόνα: «Το ποδόσφαιρο είναι παιχνίδι λαθών. Πρέπει να διαχειριζόμαστε τις καταστάσεις και να μας επηρεάζουν μόνο όσα μπορούμε να ελέγξουμε. Αυτό που έχουμε να κάνουμε αύριο είναι να είμαστε συγκεντρωμένοι. Σίγουρα, κρατάμε πως αν κρατήσουμε το πλάνο μας στα πρώτα 60 λεπτά, θα δείξουμε ωραία πράγματα».

Αν τους πείσμωσε το ματς με την Μπαρτσελόνα: «Κάθε ματς μας δίνει κίνητρο. Δεν έχει να κάνει με το αποτέλεσμα στη Βαρκελώνη. Περιμένουμε όλοι το αυριανό ματς, να βγάλουμε προσωπικότητα και ενέργεια που θα χρειαστεί».

Για την υπόθεση πρόκριση και αν το πιστεύουν: «Το μόνο που μας ενδιαφέρει είναι να πάρουμε βαθμούς. Στόχος είναι η 24άδα. Είναι δύσκολο γιατί παίζουμε με τη Ρεάλ, αλλά πιστεύω πως όσα αποτελέσματα δεν πήραμε στα προηγούμενα παιχνίδια θα μας ωφελήσουν στη συνέχεια. Πρέπει να κοιτάμε μπροστά και να πιστεύουμε σε όσα κάνουμε για να δώσουμε τον καλύτερό μας εαυτό».