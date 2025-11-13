Ρεάλ Μαδρίτης – Παναθηναϊκός: Το κανάλι και η ώρα του αγώνα

Ο Παναθηναϊκός βρίσκεται στην Ισπανία όπου θα αντιμετωπίσει την Ρεάλ Μαδρίτης για να ολοκληρώσει την λεγόμενη διαβολοβδομάδα της EuroLeague.

Η αναμέτρηση θα κάνει τζάμπολ το βράδυ της Πέμπτης (13/11, 21:45) στο WiZink Center και θα μεταδοθεί ζωντανά από το Novasports Prime.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι μεταδόσεις της ημέρας στη EuroLeague

Φενέρμπαχτσε – Χάποελ Τελ Αβίβ (21:00, Nova sports 4)

Ερυθρός Αστέρας – Μονακό (21:00, Nova Sports 5)

Ρεάλ Μαδρίτης – Παναθηναϊκός (21:45, Νοva Sports prime)

Παρί – Βαλένθια (21:45, Nova Sports start)

Μακάμπι Τελ Αβίβ – Μπασκόνια (22:00, Νοva Sports 6)