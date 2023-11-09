Ρεάλ Μαδρίτης: Ανανέωσε και τον Φεντερίκο Βαλβέρδε

Ο Φεντερίκο Βαλβέρδε γίνεται ο…4ος που ανακοινώνει την επέκταση του συμβολαίου του 25χρονου Ουρουγουανού διεθνή μέσου έως το 2029 για την Ρεάλ Μαδρίτης.

“Η Ρεάλ Μαδρίτης και ο Φέντε Βαλβέρδε συμφώνησαν να επεκτείνουν το συμβόλαιο του παίκτη, ο οποίος παραμένει συνδεδεμένος με τον σύλλογο έως τις 30 Ιουνίου 2029.

Ο Βαλβέρδε έφτασε στη Ρεάλ Μαδρίτης τον Ιούλιο του 2016, όταν ήταν μόλις 18 ετών. Στις έξι σεζόν που υπερασπίστηκε τη φανέλα της πρώτης ομάδας είναι ήδη ένας από τους καλύτερους χαφ στον κόσμο. Έχει παίξει 220 αγώνες, στους οποίους έχει πετύχει 19 γκολ και έχει κατακτήσει 9 τίτλους: 1 Champions League, 2 Παγκόσμια Κύπελλα Συλλόγων, 1 Ευρωπαϊκό Σούπερ Καπ, 2 Λιγκ, 1 Copa del Rey και 2 Σούπερ Καπ Ισπανίας.

Ο Βαλβέρδε ήταν MVP του τελικού του Ισπανικού Σούπερ Καπ 2020 και κατέκτησε την “Ασημένια Μπάλα” στο Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων του 2023″, αναφέρει η ισπανική ομάδα στην ανακοίνωσή της.

Ο Ουρουγουανός ακολουθεί τους Εντουάρντο Καμαβινγκά, Βινίσιους Τζούνιορ και Ροντρίγκο Γκόες. Και στις τέσσερις περιπτώσεις, η ρήτρα αποχώρησης ανέρχεται στο ένα δισεκατομμύριο ευρώ.

Ειδήσεις σήμερα:

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Κάτια Νικολαΐδου: Η συγκλονιστική εξομολόγηση για τη διάγνωση με καρκίνο στους λεμφαδένες

Στην ανθρωπιστική διάσκεψη στη Γαλλία για τη Γάζα ο Κυριάκος Μητσοτάκης