Μητσοτάκης για Γλυπτά του Παρθενώνα: “Θα ενισχύσουμε την ένταση των απαιτήσεών μας για την επανένωσή τους”

Συζήτηση με τον συγγραφέα Ντάνιελ Μέντελσον στο συνέδριο «Διάλογοι για την Αθήνα: Από τον μύθο στη σύγχρονη πόλη» πραγματοποιεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης, εκφράζοντας την πρόθεση της Αθήνας να εντείνει τη διεκδίκηση για την επανένωση των Γλυπτών του Παρθενώνα, τόσο απέναντι στο Βρετανικό Μουσείο όσο και στη βρετανική κυβέρνηση,

Συγκεκριμένα, ο κ. Μητσοτάκης τόνισε ότι «ήρθε η ώρα» να υπάρξει πρόοδος και συνδέοντας πλέον το ζήτημα και με τη συζήτηση για στενότερες σχέσεις μεταξύ Ηνωμένου Βασιλείου και Ευρώπης.

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Ο πρωθυπουργός χαρακτήρισε τα Γλυπτά του Παρθενώνα «ξεκάθαρα κλεμμένα από τον Λόρδο Έλγιν», υπογραμμίζοντας ότι για την ελληνική πλευρά «δεν υπάρχει καμία αμφιβολία» ως προς το ζήτημα της ιδιοκτησίας τους.

Ο πρωθυπουργός επέμεινε στον όρο «ενοποίηση» αντί της «επιστροφής», εξηγώντας ότι τα Γλυπτά αποτελούν μία ιδιαίτερη περίπτωση, καθώς πρόκειται για τμήματα ενός ενιαίου μνημείου που διαμελίστηκε.

«Προτιμώ να χρησιμοποιώ τον όρο “ενοποίηση” αντί για τον όρο “επιστροφή”, γιατί θα ήθελα να δω τα Γλυπτά του Παρθενώνα ως μια πολύ μοναδική περίπτωση. Ουσιαστικά είναι μέρος ενός μνημείου που διαμελίστηκε», ανέφερε.

«Ήταν ξεκάθαρα κλεμμένα από τον Λόρδο Έλγιν – δεν υπάρχει καμία αμφιβολία γι’ αυτό. Οπότε δεν νομίζω ότι κανείς μπορεί πραγματικά να αμφισβητήσει το ζήτημα της ιδιοκτησίας», πρόσθεσε.

«Χρειάζεται μια αλλαγή στο νόμο»

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναγνώρισε ότι οι έως τώρα συζητήσεις δεν έχουν οδηγήσει στην επιθυμητή πρόοδο, προαναγγέλλοντας πιο έντονη ελληνική κινητοποίηση τόσο προς το Βρετανικό Μουσείο όσο και προς την κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου.

«Έχουμε κάνει συζητήσεις, αλλά δυστυχώς δεν έχουν προχωρήσει. Θέλω να είμαι πολύ ειλικρινής», είπε.

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«Θα αυξήσουμε πολύ ξεκάθαρα την ένταση των διεκδικήσεών μας, όχι μόνο απέναντι στο Βρετανικό Μουσείο, αλλά και απέναντι στη βρετανική κυβέρνηση», τόνισε.

Ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε στο βρετανικό νομοθετικό πλαίσιο του 1963, το οποίο περιορίζει τη δυνατότητα του Βρετανικού Μουσείου να απομακρύνει οριστικά αντικείμενα από τη συλλογή του, σημειώνοντας ότι για να ξεπεραστεί το συγκεκριμένο εμπόδιο θα απαιτούνταν νομοθετική παρέμβαση.

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Όπως εξήγησε, θα χρειαζόταν «μια εξαίρεση, μια αλλαγή στον νόμο», κάτι που, όπως είπε, μπορεί να γίνει μόνο από μία κυβέρνηση που διαθέτει κοινοβουλευτική πλειοψηφία.

«Ήρθε η ώρα»

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης εμφανίστηκε πεπεισμένος ότι η παρούσα συγκυρία προσφέρει την ευκαιρία για νέα ώθηση στις διαπραγματεύσεις.

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«Νομίζω ότι ήρθε η ώρα», είπε, επικαλούμενος και τη στάση της βρετανικής κοινής γνώμης, η οποία, όπως ανέφερε, υποστηρίζει την επανένωση των Γλυπτών.

Ο πρωθυπουργός παρουσίασε παράλληλα την ελληνική πρόταση ως μία συμφωνία «win-win», με την Αθήνα να είναι διατεθειμένη να προσφέρει στο Βρετανικό Μουσείο μια ευρύτερη πολιτιστική συνεργασία.

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Στο πλαίσιο αυτό, αναφέρθηκε στη δυνατότητα διοργάνωσης προσωρινών εκθέσεων με ελληνικούς αρχαιολογικούς θησαυρούς που δεν έχουν εγκαταλείψει ποτέ τη χώρα.

Έφερε, μάλιστα, ως παράδειγμα το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο και τη διαδικασία ανακαίνισής του, η οποία, όπως είπε, δημιουργεί τη δυνατότητα αξιοποίησης αντικειμένων της συλλογής του στο πλαίσιο μιας πρωτοβουλίας «πολιτιστικής διπλωματίας».

«Θα υποστήριζα αυτό το επιχείρημα πολύ κατηγορηματικά στον Βρετανό Πρωθυπουργό όταν τον συναντώ», σημείωσε.

«Ο Παρθενώνας είναι παγκόσμιο σύμβολο»

Ο πρωθυπουργός επιχείρησε παράλληλα να τοποθετήσει τη διεκδίκηση πέρα από το στενό ζήτημα της κυριότητας, παρουσιάζοντας τον Παρθενώνα ως μνημείο με οικουμενική πολιτιστική και πολιτική σημασία.

«Ο Παρθενώνας είναι ένα παγκόσμιο σύμβολο όχι μόνο της ελληνικής κουλτούρας, αλλά –θα έλεγα– της ανθρωπότητας», ανέφερε, παραπέμποντας και στη χρήση του μνημείου στο έμβλημα της UNESCO.

Στάθηκε ιδιαίτερα στη σύνδεση του Παρθενώνα με την αθηναϊκή δημοκρατία και στη ζωφόρο, η οποία, όπως είπε, συγκροτεί μία ενιαία αφήγηση γύρω από τους Αθηναίους πολίτες και την Παναθηναϊκή πομπή.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης συνέδεσε αυτή τη διάσταση με τη σημερινή πολιτική συγκυρία, σημειώνοντας ότι «σε μια εποχή που η δημοκρατία αμφισβητείται από τα δεξιά και από τα αριστερά, αυτή η ιστορία έχει μια ιδιαίτερη παγκόσμια πολιτική αντήχηση».

«Και γι’ αυτό πιστεύω ότι η ενοποίηση των Γλυπτών του Παρθενώνα στο Μουσείο της Ακρόπολης είναι τόσο επίκαιρο θέμα και πρέπει να αντιμετωπιστεί ως μια μοναδική περίπτωση», πρόσθεσε.

Ο πρωθυπουργός επέμεινε, μάλιστα, στη χρήση του όρου «ενοποίηση» και όχι «επιστροφή», θέλοντας να υπογραμμίσει τον ιδιαίτερο χαρακτήρα της ελληνικής διεκδίκησης.

«Προτιμώ να χρησιμοποιώ τον όρο “ενοποίηση” αντί για τον όρο “επιστροφή”, γιατί θα ήθελα να δω τα Γλυπτά του Παρθενώνα ως μια πολύ μοναδική περίπτωση. Ουσιαστικά είναι μέρος ενός μνημείου που διαμελίστηκε», είπε.

Η πρόταση προς το Βρετανικό Μουσείο

Στο πλαίσιο αυτό, ο Κυριάκος Μητσοτάκης παρουσίασε την ελληνική πρόταση ως μία λύση «win-win», προτάσσοντας τη δυνατότητα μιας ευρύτερης πολιτιστικής συνεργασίας με το Βρετανικό Μουσείο.

«Θα ήθελα να το παρουσιάσω αυτό ως μια πρόταση win-win. Θα μπορούσαμε να προσφέρουμε στο Βρετανικό Μουσείο μια μοναδική πολιτιστική συνεργασία. Θα μπορούσαμε να του προσφέρουμε πρόσβαση σε προσωρινές εκθέσεις ελληνικών θησαυρών που δεν έχουν φύγει ποτέ από τη χώρα», ανέφερε.

Ο πρωθυπουργός έδωσε, τέλος, και ευρωπαϊκή διάσταση στη συζήτηση για τα Γλυπτά, συνδέοντάς την με το ενδεχόμενο στενότερων σχέσεων μεταξύ Ηνωμένου Βασιλείου και Ευρώπης μετά το Brexit.

Αναφερόμενος στις σχετικές τοποθετήσεις του Βρετανού πρωθυπουργού, σημείωσε: «Για όσους από εμάς στεναχωρήθηκαν όταν έφυγε το Ηνωμένο Βασίλειο από την ευρωπαϊκή οικογένεια, ενδιαφερθήκαμε ιδιαίτερα για τα σχόλια που έγιναν από τον Βρετανό Πρωθυπουργό ότι θα μπορούσε κανείς να φανταστεί μια ισχυρότερη σχέση μεταξύ του Ηνωμένου Βασιλείου και της Ευρώπης».

«Ναι, τα Γλυπτά του Παρθενώνα θα είναι επίσης μέρος αυτής της συζήτησης. Αυτό δεν είναι μόνο ζήτημα για την Ελλάδα, είναι ζήτημα για την Ευρώπη», επεσήμανε.

Από την πλευρά του, ο Ντάνιελ Μέντελσον τάχθηκε υπέρ της επιστροφής των Γλυπτών στην Αθήνα, λέγοντας ότι «ξεκάθαρα ανήκουν εδώ» και αναφερόμενος στην ιστορική διάσταση των συζητήσεων για την κατοχή και επιστροφή πολιτιστικών αγαθών.

«Είμαι ευχαριστημένος για την επιτυχία της Οδύσσειας»

«Δεν μπορώ παρά να είμαι ευχαριστημένος για την επιτυχία της Οδύσσειας» ανέφερε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ερωτηθείς σχετικά με την ταινία του Νόλαν.

Ο πρωθυπουργός επεσήμανε ότι αν και δεν είναι κριτικός τέχνης, είναι ευχής έργον να κινηματογραφούνται ταινίες στη χώρα μας και ότι όσο γινόμαστε μέρος του δημιουργικού κύκλου και στον τομέα του κινηματογράφου τόσο το καλύτερο θα είναι για τη χώρα μας. Σημείωσε ότι η μεγάλη εμπορική επιτυχία της ταινίας αναζωπυρώνει το ενδιαφέρον για τις κλασσικές ελληνικές σπουδές, κάτι που βρίσκεται στον πυρήνα των προτεραιοτήτων της κυβέρνησης.

Ο κ. Μητσοτάκης τόνισε επίσης ότι η ταινία μόνο καλό μπορεί να κάνει στην Ελλάδα γιατί «ως χώρα δεν έχουμε δώσει μόχλευση όσο θα μπορούσαμε στην ιστορία, τον πολιτισμό, την κληρονομιά μας» και τόνισε ότι δεν υπάρχει καλύτερος τρόπος διαφήμισης της Ελλάδας από μια ταινία που έχει εν μέρει γυριστεί και στη χώρα μας.

Σχολιάζοντας ο Ντάνιελ Μέντελσον επεσήμανε ότι η ταινία έχει πράγματι προκαλέσει ένα παγκόσμιο φαινόμενο.