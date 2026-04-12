Ραζβάν Λουτσέσκου: «Νιώθω ότι επικοινώνησα λίγο με τον πατέρα μου τον τελευταίο καιρό»

Ο Ραζβάν Λουτσέσκου αναφέρθηκε στις τελευταίες στιγμές που πέρασε με τον πατέρα του, Μιρτσέα, εκφράζοντας τη λύπη του που δεν είχαν περισσότερο χρόνο μαζί.

Ο τεχνικός του ΠΑΟΚ βίωσε δύσκολες ημέρες, καθώς ταξίδεψε στη Ρουμανία για να πει το τελευταίο «αντίο» στον πατέρα του, ο οποίος έφυγε από τη ζωή τη Μεγάλη Τρίτη (7/4/2026).

Μετά το ταξίδι του, ο Ρουμάνος προπονητής επιστρέφει στη Θεσσαλονίκη και το απόγευμα της Κυριακής βρέθηκε στο αεροδρόμιο του Βουκουρεστίου, όπου τον ανέμεναν δημοσιογράφοι.

Εμφανώς φορτισμένος από την απώλεια, ο προπονητής του ΠΑΟΚ έκανε δηλώσεις, εκφράζοντας τα συναισθήματά του για την απώλεια του πατέρα του.

«Νιώθω ότι επικοινώνησα πολύ λίγο μαζί του τον τελευταίο καιρό. Θα ήθελα σήμερα να ευχαριστήσω από καρδιάς όλους όσοι στάθηκαν δίπλα στον πατέρα μου σε αυτό το τελευταίο του ταξίδι, όσους φρόντισαν για την οργάνωση της κηδείας, όλους όσοι είχαν μια καλή σκέψη για εκείνον, αλλά και όλους όσοι, από κοντά ή από μακριά, στο Βουκουρέστι, ένιωσαν την ανάγκη να είναι δίπλα του.

Δυστυχώς, για μένα είναι μια πολύ δύσκολη και περίπλοκη στιγμή, όμως αυτή είναι η ζωή και πρέπει να ξέρουμε να τη διαχειριζόμαστε. Δεν είμαι ο μόνος, υπάρχουν τόσοι άνθρωποι που έχουν χάσει τους γονείς τους. Πρέπει να το καταλάβουμε και να το αποδεχτούμε, να προσπαθούμε να προχωράμε.

Θα είχα μόνο μία συμβουλή, αν μου επιτρέπετε, προς όλους τους γιους και τις κόρες που έχουν γονείς: να μιλούν όσο περισσότερο γίνεται μαζί τους. Και αν δεν το κάνουν τα παιδιά, να τα ”αναγκάζουν” οι γονείς να το κάνουν.

Σε παρασύρει ο χρόνος και τα προβλήματα, νομίζεις ότι δεν θα συμβεί ποτέ τίποτα, και ξαφνικά σε χτυπάει και συνειδητοποιείς ότι δεν μίλησες, ότι δεν επικοινώνησες αρκετά. Εγώ αυτή τη στιγμή νιώθω ότι επικοινώνησα πολύ λίγο μαζί του τον τελευταίο καιρό».