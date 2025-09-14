Πότε φτάνει η Εθνική μπάσκετ στην Ελλάδα με το χάλκινο μετάλλιο

Το χάλκινο μετάλλιο κατέκτησε η Εθνική μπάσκετ στο Eurobasket της Λετονίας και θα επιστρέψει θριαμβεύτρια στην Ελλάδα, περιμένοντας πλέον και υποδοχή στο αεροδρόμιο “Ελευθέριος Βενιζέλος” της Αθήνας.

Η αποστολή της Εθνικής μπάσκετ θα “πατήσει” Ελλάδα το μεσημέρι τις Δευτέρας 15 Σεπτεμβρίου, περίπου στις 13:30, ταξιδεύοντας με πτήση τσάρτερ από τη Ρίγα της Λετονίας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι παίκτες του Βασίλη Σπανούλη κατάφεραν να φθάσουν σε ένα μετάλλιο μετά από 16 ολόκληρα χρόνια και ετοιμάζονται για υποδοχή… ηρώων στην Αθήνα.