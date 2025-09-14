Δολοφονία Charlie Kirk: Πόσο πιθανός είναι ένας νέος εθνικός διχασμός στις ΗΠΑ; Ψήφισε Εδώ
Πότε φτάνει η Εθνική μπάσκετ στην Ελλάδα με το χάλκινο μετάλλιο

Επιστρέφει θριαμβεύτρια η ομάδα

Πότε φτάνει η Εθνική μπάσκετ στην Ελλάδα με το χάλκινο μετάλλιο
Πηγή: Eurokinissi
DEBATER NEWSROOM

Το χάλκινο μετάλλιο κατέκτησε η Εθνική μπάσκετ στο Eurobasket της Λετονίας και θα επιστρέψει θριαμβεύτρια στην Ελλάδα, περιμένοντας πλέον και υποδοχή στο αεροδρόμιο “Ελευθέριος Βενιζέλος” της Αθήνας.

Η αποστολή της Εθνικής μπάσκετ θα “πατήσει” Ελλάδα το μεσημέρι τις Δευτέρας 15 Σεπτεμβρίου, περίπου στις 13:30, ταξιδεύοντας με πτήση τσάρτερ από τη Ρίγα της Λετονίας.

Οι παίκτες του Βασίλη Σπανούλη κατάφεραν να φθάσουν σε ένα μετάλλιο μετά από 16 ολόκληρα χρόνια και ετοιμάζονται για υποδοχή… ηρώων στην Αθήνα.

