Σπανούλης: «Τα παιδιά της Εθνικής το αξίζουν – Κάναμε εκπληκτική προσπάθεια»

Συγκινημένος ήταν ο Βασίλης Σπανούλης μετά την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου από την Εθνική Ελλάδας στο Eurobasket.

Ο Βασίλης Σπανούλης οδήγησε την Εθνική Ελλάδας μπάσκετ στην ιστορική επιστροφή στο βάθρο και ευχαρίστησε όλους τους Έλληνες που υποστήριξαν την ομάδα μεταξύ άλλων.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Επίσης αναφέρθηκε στα σχόλια που ειπώθηκαν μετά τη συντριβή από την ημιτελικό, χαρακτηρίζοντας “κουταμάρες” όσα ειπώθηκαν ότι η Τουρκία σταμάτησε την Ελλάδα.

Σπανούλης: «Αυτό το μετάλλιο το αφιερώνω σε όλη την Ελλάδα»

«Αυτό το μετάλλιο το αφιερώνω σε όλη την Ελλάδα. Ελλάδα αυτό είναι για εσένα, αυτούς που είναι στην Ελλάδα, την ξενιτιά. Αξίζουν μία τέτοια χαρά. Είμαι πολύ περήφανος που είμαι Έλληνας και αντιπροσωπεύω το έθνος.

Κάναμε ομαδική δουλειά, κάναμε το κακό παιχνίδι μας στον ημιτελικό. Όλα τα άλλα είναι κουταμάρες, ότι μας σταμάτησε η Τουρκία. Ο Αταμάν είναι εξαιρετικός προπονητής, η Τουρκία εξαιρετική ομάδα. Αδικήσαμε τον εαυτό μας. Δεν είχαμε την ενέργεια και το πάθος που έπρεπε. Μαζέψαμε τα κομμάτια μας, παρουσιαστήκαμε έτοιμοι για 38 λεπτά. Κάναμε όλα τα λάθη σε δύο λεπτά. Τα παιδιά το αξίζουν, είναι οι πρωταγωνιστές.

Για να φύγουν τα 16 χρόνια πρέπει να έρθει μία μεγάλη επιτυχία για να φύγουν. Στα επόμενα χρόνια θα υπάρχει μεγαλύτερη ηρεμία. Ήταν πολλά τα 16 χρόνια. Και με 14 πόντους που ήμασταν μπροστά όλοι σκεφτόμασταν να τελειώσει το παιχνίδι. Κάναμε μερικά λάθη, τα παιδιά έκαναν εκπληκτική προσπάθεια. Τους αξίζουν συγχαρητήρια, είμαι περήφανος για αυτούς».

Για το αν είναι έτοιμος να κοουτσάρει για χρόνια την Ελλάδα: «Θα δούμε. Είμαι Έλληνας, είτε είμαι είτε δεν είμαι στην εθνική θα είμαι ο πιο μεγάλος οπαδός. Είπα και στον Νίκο και στον πρόεδρο όταν με πήρε τηλέφωνο ότι την πρώτη χρονιά θα χτίσω και την δεύτερη θα πάρουμε το μετάλλιο. Ο θεός μας βοήθησε, θέλω να ευχαριστήσω τα παιδιά, γιατί αυτά παίζουν μπάσκετ. Έκαναν καταπληκτική προσπάθεια. Όχι μόνο τα παιδιά που είναι εδώ, αλλά και αυτοί που ήταν στην προετοιμασία, τον Καντζούρη, τους γιατρούς, τους φυσικοθεραπευτές, τον πρόεδρο, τον GM. Όλοι. Ήμασταν μία ομάδα και αξίζουν συγχαρητήρια».

«Κάναμε μία εκπληκτική εμφάνιση για 37,5 λεπτά, είχαμε καθαρό μυαλό, ήμασταν εκπληκτικοί στην άμυνα, απλώς στα 2 τελευταία λεπτά πήγαμε να τα γκρεμίσουμε όλα. Εκ μέρους της ομάδας ευχαριστώ όλους τους Έλληνες που ξόδεψαν χρήματα για να είναι δίπλα στην ομάδα. Τους ευχαριστούμε από τα βάθη της καρδιάς και αυτούς που είναι στη ξενιτιά και αυτούς που είδαν από την Ελλάδα».