Πορτογαλία – Ελλάδα 68-76: Πέρασε από το Οπόρτο και ανέβηκε στη κορυφή του ομίλου με υπογραφή Λαρεντζάκη (βίντεο)

Ζορίστηκε αλλά έκανε το 2/2 στα παράθυρα των προκριματικών του MundoBasket η εθνική Ελλάδας που επικράτησε δύσκολα της Πορτογαλίας με 68-76 το βράδυ της Κυριακής (30/11).

Σ’ ένα όχι και τόσο καλό ποιοτικά παιχνίδι, όπου οι σκληρές άμυνες κυριάρχησαν, η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη κατάφερε να επιβιώσει στο Οπόρτο, έχοντας σε μεγάλο βράδυ τον Γιαννούλη Λαρεντζάκη, ο οποίος έβαλε μεγάλα σουτ και ολοκλήρωσε το παιχνίδι με 15 πόντους και 4/7 τρίποντα.

Άξιος συμπαραστάτης του, ο Αλέξανδρος Σαμοντούροφ με 12 πόντους, 4 ριμπάουντ και 2 ασίστ, ενώ διψήφιοι ήταν ακόμα οι Μήτρου Λονγκ (11π.) και Παπανικολάου (10π.).

Ο επόμενος αγώνας της επίσημης αγαπημένης στον δρόμο για το Παγκόσμιο Κύπελλο του Κατάρ είναι προγραμματισμένος για τις 27 Φεβρουαρίου 2026 απέναντι στο Μαυροβούνιο. Στο άλλο παιχνίδι του ομίλου, το Μαυροβούνιο επικράτησε της Ρουμανίας και έπιασε τους Πορτογάλους στη δεύτερη θέση.

Τα αποτελέσματα:

Πορτογαλία – Ελλάδα 68-76

Ρουμανία – Μαυροβούνιο 75-80

Η βαθμολογία του ομίλου:

1. Ελλάδα 2-0

2. Πορτογαλία 1-1

3. Μαυροβούνιο 1-1

4. Ρουμανία 0-2