Πέθανε σε ηλικία 72 ετών ο Ζαν-Λουί Γκασέ

Ο Γάλλος προπονητής Ζαν-Λουί Γκασέ πέθανε σήμερα (26/12) σε ηλικία 72 ετών, ανακοίνωσε η ομάδα της Μονπελιέ, έχοντας υπάρξει ταυτόχρονα παίκτης και προπονητής.

Ο πρώην μέσος πέρασε σχεδόν ολόκληρη την ποδοσφαιρική του καριέρα στη Μονπελιέ (1975-85), συμβάλλοντας στην άνοδο αυτού του συλλόγου, που ίδρυσε ο πατέρας του Μπερνάρ με τον Λουί Νικολέν, πριν γίνει προπονητής.

«Ένας αληθινός γιος της ομάδας, άφησε το στίγμα του σε όλους όσους συνάντησε με τον επαγγελματισμό του, την καλοσύνη του και το πάθος του να μοιράζεται τις γνώσεις του», ανακοίνωσε η Μονπελιέ, τονίζοντας ότι «χάσαμε μια από τις εμβληματικές τους προσωπικότητες».

💫 Le MHSC a appris ce jour avec une immense tristesse la disparition de Jean-Louis Gasset.

Fils de Bernard Gasset, l’un des membres fondateurs du club Pailladin aux côtés du Président Louis Nicollin, Jean-Louis a successivement été joueur, éducateur puis entraîneur de l’équipe… pic.twitter.com/F48lz1CFBT— MHSC (@MontpellierHSC) December 26, 2025

Και πρόσθεσε: «Η θλίψη μας είναι τεράστια όταν θυμόμαστε το χαμόγελό του, την απαράμιλλη φωνή του και το κοφτερό του πνεύμα».

Γεννημένος στο Μονπελιέ, ο Ζαν-Λουί Γκασέ έχει επιστρέψει επανειλημμένα στην αγαπημένη του ομάδα. Έχει επίσης προπονήσει και άλλους γαλλικούς συλλόγους, όπως η Σεντ-Ετιέν, η Μπορντό και πιο πρόσφατα η Μαρσέιγ. Ένας μακροχρόνιος και απαραίτητος βοηθός του Λοράν Μπλαν, πρώτα στη Μπορντό, στη συνέχεια στην εθνική ομάδα της Γαλλίας (από το 2010 έως το 2012) και αργότερα στην Παρί Σεν Ζερμέν (από το 2013 έως το 2016), διετέλεσε επίσης προπονητής της εθνικής ομάδας της Ακτής Ελεφαντοστού μέχρι το Κύπελλο Εθνών Αφρικής του 2023, παραιτούμενος στα μέσα ενός τουρνουά που οι «Ελέφαντες» τελικά κέρδισαν στην έδρα τους.