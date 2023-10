Πέθανε σε ηλικία ο 86 ετών ο θρυλικός Σερ Μπόμπι Τσάρλτον, μία από τις πιο εμβληματικές προσωπικότητες του αγγλικού ποδοσφαίρου, και ειδικά της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

Αποτέλεσε βασικό στέλεχος της εθνικής Αγγλίας που κατέκτησε το Παγκόσμιο Κύπελλο του 1966, αλλά και των «μπέμπηδων» που δύο χρόνια αργότερα, έγινε η πρώτη αγγλική ομάδα που πανηγύρισε το Κύπελλο Πρωταθλητριών, απεβίωσε σε ηλικία 86 ετών.

Sir Bobby Charlton CBE, 1937-2023.



Words will never be enough.