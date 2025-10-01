Το σχέδιο Τραμπ για τη Γάζα είναι ρεαλιστικό σχέδιο ειρήνης ή πολιτικό σόου; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
Το σχέδιο Τραμπ για τη Γάζα είναι ρεαλιστικό σχέδιο ειρήνης ή πολιτικό σόου; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Πέθανε ο πρώην παίκτης του Παπάγου, Λόρενς Μότεν

Τον Μάρτιο του 2018 το Σίρακιους απέσυρε τη φανέλα του με το Νο21

Πέθανε ο πρώην παίκτης του Παπάγου, Λόρενς Μότεν
DEBATER NEWSROOM

Πέθανε σε ηλικία 53 ετών ο πρώην παίκτης του Παπάγου και του NBA Λόρενς Μότεν την Τετάρτη 1/10.

Συγκεκριμένα, ο Αμερικανός άσος είχε φορέσει το 1997 τη φανέλα του Παπάγου, ενώ είχε αγωνιστεί και στους Βανκούβερ Γκρίζλις και Ουάσινγκτον Γουίζαρντς.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μάλιστα έως το 2020, ήταν ο κορυφαίος σκόρερ όλων των εποχών στην περιφέρεια Big East με 1.405 πόντους. Τον Μάρτιο του 2018 το Σίρακιους απέσυρε τη φανέλα του με το Νο21.

Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΣΧΟΛΙΑ

ΑΘΛΗΤΙΚΑ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ