Πέθανε ο πρώην παίκτης του Παπάγου, Λόρενς Μότεν

Πέθανε σε ηλικία 53 ετών ο πρώην παίκτης του Παπάγου και του NBA Λόρενς Μότεν την Τετάρτη 1/10.

Συγκεκριμένα, ο Αμερικανός άσος είχε φορέσει το 1997 τη φανέλα του Παπάγου, ενώ είχε αγωνιστεί και στους Βανκούβερ Γκρίζλις και Ουάσινγκτον Γουίζαρντς.

Μάλιστα έως το 2020, ήταν ο κορυφαίος σκόρερ όλων των εποχών στην περιφέρεια Big East με 1.405 πόντους. Τον Μάρτιο του 2018 το Σίρακιους απέσυρε τη φανέλα του με το Νο21.