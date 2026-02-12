Παρτιζάν: Προ πυλών ο Σάριτς στους Σέρβους

Όπως όλα δείχνουν ο Ντάριο Σάριτς επέλεξε την Ευρώπη και συγκεκριμένα την Παρτιζάν, όπως αναφέρουν μέσα ενημέρωσης της Σερβίας.

Οι δύο πλευρές έχουν έρθει σε πλήρη συμφωνία με την ένταξη του Κροάτη στο ρόστερ του Πεναρόγια μέχρι το τέλος της σεζόν. Η συμφωνία θα περιλαμβάνει και επιλογή επέκτασης του συμβολαίου του για ακόμη έναν χρόνο.

Υπενθυμίζουμε ότι και η Μπαρτσελόνα ήταν στο παιχνίδι απόκτησής του όπως και ο Παναθηναϊκός, που μετά την μεταγραφική βόμβα του Χέις Ντέιβις ήταν λιγότερο πιθανό να κινηθεί και για άλλη μεταγραφή.

Η απουσία του Ταϊρίκ Τζόουνς και η μεταγραφή του στον Ολυμπιακό άφησε μεγάλο κενό στην θέση του «5» και ήταν λογικό η διοίκηση της Παρτιζάν να κινηθεί για την απόκτηση ενός ποιοτικού ψηλού.