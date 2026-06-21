Αυτό είναι το συμβόλαιο του Ζέλικο Ομπράντοβιτς στην επιστροφή του στον Παναθηναϊκό

O Ζέλικο Ομπράντοβιτς επιστρέφει στον Παναθηναϊκό μετά από 14 χρόνια όπως έγινε γνωστό το μεσημέρι της Κυριακής 21/6.

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος κάνοντας την έκπληξη με μια κοινή φωτογραφία με τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς ανακοίνωσε τη συμφωνία των δυο πλευρών για τα επόμενα τρία χρόνια.

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Μάλιστα, το συμβόλαιο του Σέρβου τεχνικού που αναμένεται να πιάσει άμεσα δουλειά στήνοντας την ομάδα με τα δικά του «θέλω» αναμένεται να ξεπεράσει συνολικά το ποσό των 11 εκατομμυρίων ευρώ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ετήσιος προϋπολογισμός αναμένεται να είναι πάνω από 10 εκατ. ευρώ αυξημένος, σε σχέση με το φετινό μπάτζετ. Κάπως έτσι ο Παναθηναϊκός θα βγει στην αγορά προκειμένου να κάνει κινήσεις που θα δυναμώσουν την ομάδα προκειμένου να διεκδικήσει το 8ο τρόπαιο της Euroleague και το 10ο του Σέρβου τεχνικού.

Σχεδόν 14 χρόνια μετά την λήξη της πρώτης του θητείας στην ελληνική ομάδα, ο Σέρβος προπονητής, γύρισε στην Αθήνα για να οδηγήσει ξανά τον Παναθηναϊκό στον δρόμο των επιτυχιών.

«Σαν να μην πέρασε μια μέρα»



Ο Παναθηναϊκός ανακοινώνει τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς για τα επόμενα 3 χρόνια.



Η ιστορία συνεχίζεται…#paobcaktor pic.twitter.com/HGASN7KzxT— Panathinaikos BC (@Paobcgr) June 21, 2026

Κατά την διάρκεια της πρώτης θητείας του στον Παναθηναϊκό, ο Ομπράντοβιτς οδήγησε την ομάδα στην κατάκτηση πέντε ευρωπαϊκών πρωταθλημάτων (2000, 2002, 2007, 2009, 2011), 11 τίτλων πρωταθλητή (2000, 2001, 2003-2011) και επτά κυπέλλων Ελλάδας (2003, 2005-2009, 2012).