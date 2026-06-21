Αναβλήθηκε το Φεστιβάλ «Ολυμπίων» στο Ζάππειο – Τα ερωτήματα που θέτει το ΠΑΣΟΚ

Στο γεγονός ότι αναβλήθηκε το Φεστιβάλ «Ολυμπίων» στο Ζάππειο στάθηκε με ανακοίνωση του το ΠΑΣΟΚ.

Συγκεκριμένα, όπως τονίζει η αιφνίδια αναβολή μόλις λίγες ώρες πριν τα προγραμματισμένα εγκαίνια εγείρει σοβαρά ερωτήματα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Η αιφνίδια αναβολή του Φεστιβάλ «Ολυμπίων» στο Ζάππειο μόλις λίγες ώρες πριν τα προγραμματισμένα εγκαίνια εγείρει σοβαρά ερωτήματα.

Είναι δυνατόν η Επιτροπή Ολυμπίων και Ζαππείου Κληροδοτήματος να διοργανώνει και να ανακοινώνει Φεστιβάλ χωρίς να έχει λάβει τελική γνωμοδότηση από το Κεντρικό Συμβούλιο Νεωτέρων Μνημείων (ΚΣΝΜ);

Πότε έκαναν αίτηση για τη γνωμοδότηση και πως τους επετράπει η ανέγερση μιας βαριάς, μεταλλικής αμφιθεατρικής σκηνής 1.000 θέσεων μπροστά από την πρόσοψη ενός εμβληματικού μνημείου;

Γιατί δεν υπήρξε καμία πρόληψη με αποτέλεσμα η ακύρωση της τελευταίας στιγμής να αφήνει εκτεθειμένους δεκάδες καλλιτέχνες, τεχνικούς και παραγωγούς χωρίς την παραμικρή αποζημίωση;

Η έλλειψη συντονισμού και πρόληψης , κάτω από τη μύτη του ΥΠΠΟ, δείχνουν την απίστευτη προχειρότητα με την οποία στήθηκε αυτό το φιλόδοξο σχέδιο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Πρέπει να βρεθεί άμεσα ένας καινούργιος χώρος που να φιλοξενήσει τις εκδηλώσεις που ακυρώθηκαν ώστε να περιοριστεί τουλάχιστον η οικονομική και καλλιτεχνική ζημιά των σχημάτων που θα συμμετείχαν.

Ο Πολιτισμός είναι σοβαρή υπόθεση και δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται με τέτοια απαξίωση τόσο για τους καλλιτέχνες όσο και για τη χρήση των ιστορικών μας μνημείων.