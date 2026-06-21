Όταν ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς συστήθηκε για πρώτη φορά στον Παναθηναϊκό – Οι εικόνες από την ιστορική παρουσίαση του 1999

Μία νέα εποχή ξεκινά για τον Παναθηναϊκό, καθώς οι «πράσινοι» ανακοίνωσαν την έναρξη της συνεργασίας τους με τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς, έναν από τους κορυφαίους προπονητές στην ιστορία του ευρωπαϊκού μπάσκετ.

O «Ζοτς» επέστρεψε στον Παναθηναϊκό ύστερα από 14 χρόνα και το νέο του συμβόλαιο αναμένεται να είναι διάρκειας τριών ετών.

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Η σημερινή ανακοίνωση φέρνει μνήμες από το καλοκαίρι του 1999, όταν ο Σέρβος τεχνικός παρουσιάστηκε για πρώτη φορά από την ΚΑΕ Παναθηναϊκός, αναλαμβάνοντας τότε ένα από τα μεγαλύτερα πρότζεκτ στην Ευρώπη.

Λίγοι μπορούσαν να φανταστούν εκείνη την ημέρα ότι η συνεργασία των δύο πλευρών θα εξελισσόταν σε μία από τις πιο επιτυχημένες σχέσεις που έχει γνωρίσει ποτέ το ευρωπαϊκό μπάσκετ. Ο Ομπράντοβιτς έμελλε να συνδέσει το όνομά του με τη «χρυσή» εποχή του Παναθηναϊκού, οδηγώντας την ομάδα σε αμέτρητους τίτλους εντός και εκτός συνόρων. Συγκεκριμένα, ο «Ζοτς» έχει κατακτήσει με τον Παναθηναϊκό πέντε φορές της Euroleague, 11 φορές το ελληνικό πρωτάθλημα και άλλες επτά φορές το Κύπελλο.

Στις φωτογραφίες που ακολουθούν καταγράφονται στιγμές από εκείνη την πρώτη παρουσίαση του 1999.

Ένας νεαρός τότε Ομπράντοβιτς, γεμάτος φιλοδοξίες, ποζάρει με τα χρώματα του «τριφυλλιού» δίπλα στους Παύλο και Θανάση Γιαννακόπουλους, χωρίς κανείς να γνωρίζει ότι βρισκόταν στην αρχή μιας ιστορικής διαδρομής που θα άλλαζε για πάντα την ιστορία του συλλόγου.

Δείτε τις εικόνες από την πρώτη παρουσίαση του Ζέλικο Ομπράντοβιτς ως προπονητή του Παναθηναϊκού το 1999: