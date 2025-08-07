ΠΑΟΚ – Βόλφσμπεργκερ: Στην Τούμπα μετά από 5,5 χρόνια ο Ιβάν Σαββίδης – Αποθεώθηκε από τους φίλους της ομάδας (Βίντεο)
Φώναξαν ρυθμικά το όνομά του
Ο ισχυρός άνδρας του ΠΑΟΚ Ιβάν Σαββίδης βρέθηκε για πρώτη φορά μετά από 5,5 χρόνια στην Τούμπα για την αναμέτρηση με την Βόλφσμπεργκερ για τα προκριματικά του Europa League.
Συγκεκριμένα, ο πρόεδρος της ΠΑΕ ΠΑΟΚ εμφανίστηκε στην προεδρική σουίτα της Τούμπας, με τον κόσμο να φωνάζει ρυθμικά το όνομα του.
