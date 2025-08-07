Αποδοκιμασίες Ισραηλινών τουριστών στα ελληνικά νησιά: Συμφωνείτε ή διαφωνείτε; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
Αποδοκιμασίες Ισραηλινών τουριστών στα ελληνικά νησιά: Συμφωνείτε ή διαφωνείτε; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

ΠΑΟΚ – Βόλφσμπεργκερ: Στην Τούμπα μετά από 5,5 χρόνια ο Ιβάν Σαββίδης – Αποθεώθηκε από τους φίλους της ομάδας (Βίντεο)

Φώναξαν ρυθμικά το όνομά του

ΠΑΟΚ – Βόλφσμπεργκερ: Στην Τούμπα μετά από 5,5 χρόνια ο Ιβάν Σαββίδης – Αποθεώθηκε από τους φίλους της ομάδας (Βίντεο)
(ΝΑΣΟΣ ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI)
DEBATER NEWSROOM

Ο ισχυρός άνδρας του ΠΑΟΚ Ιβάν Σαββίδης βρέθηκε για πρώτη φορά μετά από 5,5 χρόνια στην Τούμπα για την αναμέτρηση με την Βόλφσμπεργκερ για τα προκριματικά του Europa League.

Συγκεκριμένα, ο πρόεδρος της ΠΑΕ ΠΑΟΚ εμφανίστηκε στην προεδρική σουίτα της Τούμπας, με τον κόσμο να φωνάζει ρυθμικά το όνομα του.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΣΧΟΛΙΑ

ΑΘΛΗΤΙΚΑ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ