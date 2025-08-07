ΠΑΟΚ – Βόλφσμπεργκερ: Οι ενδεκάδες του αγώνα

O ΠΑΟΚ υποδέχεται η Βόλφσμπεργκερ στα πλαίσια του τρίτου προκριματικού γύρου του Europa League.

Μάλιστα, ο προπονητής του ΠΑΟΚ Ράζβαν Λουτσέσκου ανακοίνωσε τις επιλογές του για την ενδεκάδα της ομάδας.

Οι 11 του ΠΑΟΚ: Παβλένκα, Μπάμπα, Μιχαηλίδης, Κεντζιόρα, Κένι, Μαντί, Μεϊτέ, Τάισον, Κωνσταντέλιας, Αντρίγια και Τσάλοβ.

Στον πάγκο βρίσκονται οι: Γκουγκεσασβίλι, Λόβρεν, Πέλκας, Ιβανούσετς, Σάστρε, Οζντόεφ, Τέιλορ, Τσοπούρογλου, Σορετίρε, Χατσίδης, Μύθου, Μπαταούλας

Οι 11 της Βόλφσμπεργκερ: Πόλστερ, Βίμερ, Ντιαμπατέ, Μπαουμγκάτνερ, Ρενέρ, Μάτιτς, Σεπφ, Πίσινγερ, Αγκουεμάνγκ, Μπαγιό, Αβντιτζάι.

Στον πάγκο βρίσκονται οι: Γκουτλμπάουερ, Σκουλμπ, Χαϊντίνι, Γκάτερμάγιερ, Γκρούμπερ, Ατάνγκα, Ζούκιτς, Σούλτσνερ, Βόλμουθ, Πινκ