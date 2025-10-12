ΠΑΟΚ: Το πρώτο teaser για τη ζωή και την πορεία του Αντελίνο Βιεϊρίνια

Μεγάλο αφιέρωμα ετοιμάζει ο ΠΑΟΚ στο επί χρόνια αρχηγό του και δύο φορές πρωταθλητή με τη φανέλα του, Αντελίνο Βιεϊρίνια, ο οποίος πέρσι αποσύρθηκε από την ενεργό δράση.

«Κεφάλαιο» αποτελεί ο Αντελίνο Βιεϊρίνια για τον ΠΑΟΚ και το φινάλε της μεγάλης του καριέρας έδωσε την ευκαιρία στους Θεσσαλονικείς για μία… ταινία με την ιστορία του Πορτογάλου θρύλου της ομάδας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το PAOK TV έδωσε μάλιστα και ένα νέο teaser στους οπαδούς του, στο οποίο και έγραψε: «Παίκτης. Αρχηγός. Μαχητής. Φίλος. Σύζυγος. Πατέρας. Η ιστορία του αρχηγού Βιεϊρίνια έρχεται από το PAOK TV. Μείνετε συντονισμένοι».

Το βίντεο δείχνει και την Ελληνίδα σύζυγό του να μιλάει για τον Βιεϊρίνια.